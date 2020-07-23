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Главная / Мнения аналитиков / Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
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23 июля 2020 года 17:37
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также ADR и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация (рейтинг) была повышена с "нейтрально" до "выше рынка". Для GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "выше рынка", а для ADR и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) аналитики сохранили рекомендацию "нейтрально".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк
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24 июля 2020 года 10:39
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.24 июля 2020 года 09:24
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Москва. 23 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.23 июля 2020 года 19:15
Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с бумагами золотодобытчиков и Норникеля
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и на фоне высокой нефти, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за слабой статистики в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили бумаги "Норникеля" и акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота. читать дальше
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.23 июля 2020 года 19:00
Финотчет Х5 за IIкв и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйвером роста котировок ее GDR - "ВТБ Мои Инвестиции"
Финпоказатели Х5 за II квартал 2020 года по МСФО, публикация которых ожидается 13 августа, и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйверами роста котировок GDR этой компании, считают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". При этом они отмечают, что с учётом роста... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:35
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:05
Цены на нефть в районе $43-44 и слабый доллар могут поддержать дальнейший рост рынка акций РФ - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
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