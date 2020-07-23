Центробанку России пока следует воздержаться от дальнейшего понижения ключевой ставки - Saxo Bank

Центробанку России пока следует воздержаться от дальнейшего понижения ключевой ставки, так как после резкого урезания ставки на 100 б.п. еще одно будет иметь мало макроэкономического смысла, говорится в аналитическом материале главы отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофера Дембика.

"Вместо этого ему лучше сосредоточиться на опережающей индикации, которая будет не менее эффективна, чем снижение ключевой ставки на 25 б.п., и оставить открытым путь к дальнейшим действиям во втором полугодии - на случай, если по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления", - полагает эксперт.

Денежный рынок воспринял последние комментарии Эльвиры Набиуллиной (она считает, что ставку еще есть куда понижать) и ее заместителя Алексея Заботкина (подтвердившего, что ЦБР рассматривает возможность понизить ее на этой неделе) как сильные сигналы вероятного сокращения ключевой ставки в пятницу до 4,50-4,25%. В начале года она составляла 6,25%.

По мнению эксперта Saxo Bank, против такого действия в июле есть серьезные аргументы:

1. Экономический прогноз для России не так уж плох. Рынок уже начал восстанавливаться и демонстрирует одни из лучших в Европе показателей. Рублевый индекс MSCI Russia с марта поднялся на 23%, а долларовый РТС - на 30%. Конечно, это не в последнюю очередь связано с нефтью. Мы надеемся, что рост цен на нефть позитивно отразится на всей экономике.

2. Пусть понижение ставки сделает кредиты дешевле, но после урезания ее сразу на 100 б.п. дополнительные 25 б.п. станут каплей в море и мало повлияют на экономику. Тот же результат с меньшими затратами ЦБР может получить ограничившись опережающей индикацией и сохранив свою "голубиную" позицию.

3. Воздержавшись от понижения ставки сейчас, когда в нем нет необходимости, банк оставит запас прочности на случай, если во втором полугодии по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления.

"Мы полагаем, что сейчас монетарная политика - не лучший инструмент для исправления последствий кризиса и что пора вывести на первый план фискальные меры. Рост цен на нефть должен облегчить бюджетные ограничения и подтолкнуть правительство к отказу от консервативного подхода к тратам. По-настоящему сейчас необходимо не понижение ставок, а увеличение расходов бюджета. Оно даст защиту от экономических потерь бизнеса и домохозяйств, а также ослабит общественное недовольство долгим снижением реальных доходов. Правительству следует повысить траты значительно больше запланированного, выпуская новые гособлигации (ОФЗ), весьма популярные среди иностранных инвесторов", - резюмирует Кристофер Дембик.