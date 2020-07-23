Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне перешедшей к ослаблению нефти

Москва. 23 июля. Доллар развернулся вверх, евро усилил темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем; после небольшого повышения на старте торгов рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти и в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке.

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,52 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,4 копейки - до 76,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 июля на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и несколько усилил ослабление к евро на дневных торгах вслед за развернувшейся вниз нефтью. Давление на рубль также оказывает уменьшение объема покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, спрос на валюту со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний, а также подходящая к концу подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться снижение ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные статистики с момента июньского заседания регулятора подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% (сразу на 100 б.п. с 5,5% - ИФ). Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики уверены, что Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 24 июля.

Мнения экспертов при этом практически поровну разошлись относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. (перевес в сторону снижения на 50 б.п. чисто символический). При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта.

Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 20 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля перестала расти и даже незначительно снизилась - до 3,35% с 3,38% на 13 июля при целевом значении ЦБ РФ в 4%. На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

Между тем ведущие мировые рынки умеренно повышаются на фоне надежд на новое стимулирование со стороны правительств ведущих экономик мира и надежд на удачное завершение разработки вакцины от COVID-19.

Компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) достигла соглашения с правительством США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Тем временем республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет The Wall Street Journal.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду провела встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

В частности, республиканцы готовы рассмотреть возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года, сообщил CNBC со ссылкой на свои источники. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

"На большинстве валютных площадок развивающихся рынков в четверг днем наблюдается неприятие к риску и укрепление американской валюты. Рубль не является исключением и снижается в паре с долларом, несмотря на плюсовую динамику на фондовых рынках Европы и фьючерсов в США и наблюдавшийся в первой половине дня рост цен на нефть. Фактор подготовки к налоговым платежам также уже практически не замечен на российском рынке и не ограничивает потери рубля", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Информационные агентства сообщают, что в среду вечером количество заявок на приобретение иностранной валюты на российском рынке достигло рекордных значений с начала года. Это могло быть связано с необходимостью выплаты купона по 10-летним еврооблигациям "Газпрома" (MOEX: GAZP). (. . .) Накануне мы отмечали, что несмотря на оптимизм на глобальных рынках и локальные факторы поддержки в виде приближения пика налогового периода и подготовки к выплатам дивидендов, пространство для дальнейшего укрепления рубля ограничено. Кроме того, в соответствии с нашими ожиданиями, вчерашние аукционы ОФЗ не оказали российской валюте значимой поддержки. Минфин разместил бумаги на общую сумму около 60 млрд рублей, предложив неплохую премию участникам рынка. Сегодняшний день небогат на значимые события. Ключевым локальным событием станет в пятницу заседание Банка России. Мы сохраняем свой прогноз о снижении ставки на 25 б.п. с умеренно мягким сигналом. Такое решение не должно оказать значимого влияния на рынки", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе дневных торгов в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,18% - $44,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,21% - до $41,81 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали на сообщении CNBC, согласно которому республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице.

Однако давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно влияния напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином на выполнение первой фазы торгового соглашения между двумя странами.

Помимо этого, накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 июля, на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.

ЦБ РФ 21 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 4,71% годовых.