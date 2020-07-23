Ослабить склонность мировых рынков к росту могут данные по рынку труда США - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга выросли, а рублевый индикатор обновил пик с марта, поднявшись до 2866 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "На мировых биржах сохраняется склонность к росту, которую в четверг могут ослабить разве что негативные сюрпризы со стороны недельных данных по рынку труда США. Ухудшение дипломатических отношений Китая и США на данный момент не вызывает у глобальных инвесторов сильного беспокойства", - пишет она в комментарии компании.