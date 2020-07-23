Спрос банков на бюджетную ликвидность по плавающей ставке остается высоким в ожидании снижения ставки ЦБ - ИК "Велес Капитал"

Спрос банков на бюджетную ликвидность по плавающей ставке остается высоким в ожидании снижения ставки ЦБ , отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Показатель профицита ликвидности в банковском секторе сократился почти на 290 млрд руб. преимущественно за счет возвращения части средств с недельных депозитов банков в ЦБ, - указывает эксперт ИК. - Однако если депозиты банков в ЦБ сократились в объеме на 278 млрд руб., то остатки ликвидности на корсчетах пополнились менее чем на 200 млрд руб., так как часть средств, высвобожденных с депозитов, банки направили на погашение задолженности по операциям РЕПО Федерального казначейства и увеличение позиции в ОФЗ. Ставки МБК отреагировали на возврат средств с депозитов небольшим снижением и остаются ниже уровня ключевой ставки ЦБ".

Федеральное казначейство проводит сегодня два депозитных аукциона. Первый аукцион на 150 млрд руб. по фиксированной ставке традиционно остался без заявок участников. А вот второй аукцион с плавающей ставкой (сумма размещения - 50 млрд руб.) с высокой вероятностью будет пользоваться ажиотажным спросом, учитывая рыночные ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ в пятницу. Аналогичная ситуация и с аукционами РЕПО. Казначейство проводит в четверг два аукциона, из которых спросом будет вероятно пользоваться лишь аукцион с плавающей процентной ставкой, полагает Кравченко.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал", на большинстве валютных площадок развивающихся рынков в четверг днем наблюдается неприятие к риску и укрепление американской валюты. Рубль не является исключением и снижается в паре с USD, несмотря на положительную динамику цены на нефть и плюсовую динамику на фондовых рынках Европы и фьючерсов в США. Фактор подготовки к налоговым платежам также уже практически не замечен на российском рынке и не ограничивает потери рубля.