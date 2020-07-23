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23 июля 2020 года 11:45

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала марта, лидируют золотодобытчики

Москва. 23 июля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы на новостях о вакцине от коронавируса COVID-19 и надеждах на новые стимулы экономик, а также в ожидании очередного снижения ставки ЦБ РФ в пятницу; индекс МосБиржи превысил 2860 пунктов и обновил максимум с начала марта, при этом лидируют в росте акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2862,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1271,34 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 70,9 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+10,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10% и +3,3% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+0,6% и +0,7% "префы").

Золото подорожало до 9-летнего максимума на фоне роста напряженности между США и Китаем. Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 0,8%, до $1879,7 за унцию. Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года - $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

Также выросли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%).

Подешевели "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать смешанным. С одной стороны, нефть Brent вернулась выше отметки $44 за баррель, а с другой - наблюдается эскалация напряженности в отношениях США и КНР. Создается впечатление, что на роль внешнего врага республиканец Дональд Трамп выбрал Китай, а вот усилия демократов сосредоточены против Российской Федерации. В любом случае, предвыборные манипуляции американской политики создают дополнительные риски. Поэтому наблюдается падение китайского рынка, который до этого устойчиво восстанавливался, отмечает аналитик.

Также Китай предупредил о намерении ответить на американские ограничения против 11 компаний, которые подозреваются в участии подавления свобод в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском округе. Сохраняются и риски того, что американские законодатели не успеют одобрить очередной пакет экономических мер до ухода на летние каникулы. Однако все это не особо мешает росту, так как главное внимание обращено на результаты корпораций за II квартал и они пока не подводят - в целом, более 3/4 уже отчитавшихся компаний смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли.

Что касается нефтяного рынка, то потребление все же постепенно восстанавливается, хотя текущая ситуация с COVID-19 в США может привести к дальнейшему возвращению мер социального дистанцирования. Композиция сверхмягкой политики в США, риски ухудшения отношений Вашингтона и Пекина, а также рост инфляционных ожиданий в мире на фоне стимулирующих мер могут привести золото к новым рекордным значениям, считает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи вышел вверх из двухмесячного боковика 2700-2810 пунктов. Акции Сбербанка (219 рублей) взяли курс на сопротивление в районе 222 руб., "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) пробил важный уровень 5000 тыс. рублей. Над сопротивлением закрепляются акции ВТБ (MOEX: VTBR), которые также могут продолжить реализовывать 25-процентный технический потенциал роста.

Сохраняется спрос на акции золотодобывающих компаний на фоне роста золота, которое нацелилось на обновление исторических рекордов. Нефть стойко перенесла отчет Минэнерго США о росте запасов сырья при прогнозах снижения, а также увеличение среднесуточной добычи нефти в Штатах на 0,1 млн б/с (до 11,1 млн б/с). У нефти есть другой драйвер роста - снижение курса доллара к мировым валютам в последние дни. В четверг пара евро-доллар потихоньку подкрадывается снизу вверх к отметке $1,16. Трудно сказать, где будет остановка пары, возможно, она случится на первой цели роста $1,2, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, основное внимание инвесторы продолжают уделять позитивным новостям и факторам, игнорируя риски. После принятия бюджета и утверждения внебюджетного фонда восстановления в Европе игроки ожидают подвижек по новому пакету помощи в США и тем мерам, которые он будет включать. Данный фактор поддерживает спрос на риск, что выражается в росте широкого спектра активов и ослаблении доллара.

Однако остаются риски, которые в ближайшее время инвесторам придется учесть. Так, продолжается активное распространение коронавируса, которое затрагивает не только развивающиеся страны, влияние на экономику которых рынки игнорировали, но и США, где в ближайшее время данный фактор начнет проявляться в макроэкономической статистике. В частности, влияние пандемии можно будет увидеть уже в пятничных предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США за июль, которые могут оказаться хуже ожиданий в связи с восстановлением в некоторых штатах карантинных ограничений.

Также инвесторам не стоит забывать и о росте напряженности в отношениях между США и Китаем, где дошло до возможного взаимного закрытия консульств и заявлений о необходимости пересмотра политики США по отношению к Поднебесной. Учитывая сложности в реализации первой фазы торгового соглашения между странами, существуют риски восстановления в США тарифов на китайскую продукцию. Это станет существенным фактором для мировой торговли и, соответственно, окажет негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики, что придется учитывать инвесторам, считает Зварич.

В среду в США индексы выросли на 0,2-0,6%, поддержку рынку оказала новость о соглашении компании Pfizer и правительства США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Помимо этого, CNBC сообщил со ссылкой на источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

В то же время, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

На фоне напряженности в отношениях между США и Китаем динамика индексов в Азии в четверг была смешанной (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Тем временем нефть в четверг дорожает на фоне надежд на возможные бюджетные стимулы в США и вакцину от коронавируса; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,53 за баррель (+0,5% и -0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,12 за баррель (+0,5%).

Опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране ограничивают подъем котировок. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 4,89 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+12%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+2,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-13%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,196 млрд рублей (из них 2,806 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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