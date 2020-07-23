Рубль в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в первой половине дня в четверг может укрепиться до 70,70 за доллар в отсутствие значимых негативных новостей на фоне предложения валюты от экспортеров, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Утром рубль подорожал до 70,95 после отступления в среду до 71,10, вероятно, вызванного конвертацией нерезидентами рублевых дивидендов в валюту. Обострение отношений между США и Китаем пока не привело к существенному ослаблению спроса на рискованные активы, что благоприятно для рубля.

Также аналитики Sberbank CIB констатируют, что цены на нефть в четверг остаются стабильными, т. к. ослабление доллара компенсировало эффект от неблагоприятных данных по складским запасам углеводородов, опубликованных в среду. Учитывая множество неблагоприятных факторов, эксперты банка полагают, что цена Брент в четверг в лучшем случае повторно протестирует максимум вторника ($44,9/барр.) и в случае успеха нацелится на рубеж $47/барр. Однако в случае резкого усиления рискофобии возможно падение ниже $43,8/барр. и стабилизация в пределах $42,7-43,3/барр.

Аналитики Sberbank CIB напоминают, что пятницу ЦБ примет решение по процентным ставкам, а пока в преддверии заседания доходности ОФЗ, скорее всего, будут колебаться у ранее достигнутых уровней. Судя по опросам агентств и брокеров, рынок сейчас оценивает вероятность снижения ставки на 25 и 50 б. п. как примерно одинаковую. Спрос на ОФЗ остается низким, о чем свидетельствуют итоги вчерашнего аукциона по их размещению.