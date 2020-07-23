Возможности рубля остаются ограниченными, несмотря на укрепление валют-аналогов - "Нордеа банк"

Накануне рубль умеренно просел в основных валютных парах, несмотря на умеренно оптимистичную динамику прочих валют развивающихся стран, отмечается в комментарии "Нордеа банка". Не помогла российской валюте и комфортная ситуация на нефтяном рынке, где цены на нефть Brent остаются вблизи 44.5 долл./бар., несмотря на рост запасов сырья в США.

Информационные агентства сообщают, что в среду ближе к вечеру количество заявок на приобретение иностранной валюты на российском рынке достигло рекордных значений с начала года. По мнению аналитика "Нордеа банка" Григория Жирнова, это могло быть связано с необходимостью выплаты купона по 10-летним еврооблигациям Газпрома.

"Российская валюта в утренние часы четверга торгуется вблизи 71 в паре с долларом и остается выше 82 в паре с евро, - комментирует Жирнов. - Накануне мы отмечали, что, несмотря на оптимизм на глобальных рынках и локальные факторы поддержки в виде приближения пика налогового периода и подготовки к выплатам дивидендов, пространство для дальнейшего укрепления рубля ограничено. Кроме того, в соответствие с нашими ожиданиями, вчерашние аукционы ОФЗ не оказали российской валюте значимой поддержки. Минфин разместил бумаги на общую сумму около 60 млрд. руб., предложив неплохую премию участникам рынка".

По мнению эксперта банка, четверг не богат на значимые события. Ключевым локальным событием в пятницу станет заседание Банка России. "Мы сохраняем свой прогноз о снижении ставки на 25 бп. с умеренно мягким сигналом. Такое решение не должно оказать значимого влияния на рынки", - прогнозирует Жирнов.