23 июля 2020 года 09:55
Утренние прогнозы: нефть поддержит рынок акций РФ в начале торгов четверга
Внешний фон перед стартом торгов четверга в России аналитики оценивают как слабо негативный, но ожидают преобладания покупок в акциях, чему, по их мнению, поспособствуют текущие уровни в ценах на нефть.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "По итогам среды индекс Мосбиржи смог прибавить порядка 0,3%. Сегодня с утра, несмотря на умеренно негативный внешний фон, покупки в российских акциях могут преобладать, чему поспособствуют текущие уровни в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбижи в начале дня закрепиться выше уровней закрытия среды. Однако в дальнейшем он может уйти на отрицательную территорию на ухудшении внешней конъюнктуры. При этом в ходе торгов ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон на утро четверга нейтральный: американские фьючерсы торгуются в районе закрытия предыдущего дня, правда, нефть ушла выше 44 долларов за баррель. Пока все говорит о том, что откроемся мы в районе нуля. Но вот сможет ли российский рынок акций продолжить восходящую динамику - это пока остается вопросом. Внутренних фундаментальных поводов для роста нет, но в отдельных бумагах могут сработать технические факторы, которые и вытащат рынок вверх, но для этого нужна внешняя поддержка (хотя бы слабый, но рост западных индикаторов)".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов четверга в России слабо негативный. С одной стороны, нефть Brent вернулась выше отметки $44 за баррель, а с другой - наблюдается эскалация напряжённости в отношениях США и КНР. Поэтому мы наблюдаем падение китайского рынка, который до этого устойчиво восстанавливался. Российские индикаторы также начнут день в минусе, хотя прямых поводов для распродаж нет. Во всяком случае, динамика фьючерсов на европейские индексы указывала на осторожный рост рынков. Поэтому утренний пессимизм на отечественной площадке может оказаться недолгим".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром нельзя исключать умеренного повышения российских фондовых индексов и рубля ввиду восстановления оптимизма на рынке нефти и американских площадках. Поводов для существенных покупок, однако, пока нет, а в течение сессии инвесторы будут оценивать блок корпоративных отчетностей из России и США, а также данные по американскому рынку труда. Фьючерсы на золото продолжают обновлять многолетние пики и в четверг расположены у 1875 долл./унц., явно нацелившись на психологически важный уровень 1900 долл./унц.".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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