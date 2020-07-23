Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ поддерживают спрос на ОФЗ - Промсвязьбанк

Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ поддерживают спрос на ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 2-3 б.п. Снижение цен рублевых облигаций происходило на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных рынках, указывает главный аналитик Дмитрий Монастыршин. Инвесторы обеспокоены ухудшением дипломатических отношений между США и Китаем, что выразилось в закрытии консульства КНР в Хьюстоне. Сохраняется неопределенность относительно принятия пакета новых экономических стимулов в США. Риски новых ограничений деловой активности в США и крупных развивающихся странах из-за распространения коронавируса также остаются в фокусе внимания инвесторов.

Минфин РФ в среду на аукционе продал 7-летние ОФЗ 26232 на 47,5 млрд руб. при спросе 54,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 5,48% годовых, что предполагает премию 5 б.п. к закрытию торгов во вторник. Ближе к вечеру среды на вторичном рынке бумага подросла в цене, доходность снизилась до 5,45% годовых, констатирует Монастыршин. На втором аукционе Минфин продал весь доступный остаток 8-летних инфляционных ОФЗ-ИН 52002 на 13 млрд руб. при спросе 24,3 млрд руб.

"Достаточно большой спрос на ОФЗ с фиксированным купоном стимулируют ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По опросам Bloomberg, большинство экономистов прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ на заседании 24 июля с 4,5% до 4,0%. Смягчение ДКП и пересмотр вниз диапазона нейтральной ставки ЦБ РФ могут обеспечить снижение доходности 10-летних ОФЗ с текущего уровня 5,76% до 5,3-5,4% годовых", - отмечает специалист Промсвязьбанка.