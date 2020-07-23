Пессимизм на отечественном рынке акций в четверг может оказаться недолгим - "Открытие Брокер"

Утренний пессимизм на отечественном рынке акций в четверг может оказаться недолгим, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов четверга в России слабо негативный. С одной стороны, нефть Brent вернулась выше отметки $44 за баррель, а с другой - наблюдается эскалацию напряжённости в отношениях США и КНР.

"Создаётся впечатление, что на роль внешнего врага республиканец Дональд Трамп выбрал Китай, а вот усилия демократов сосредоточены против Российской Федерации. В любом случае предвыборные манипуляции американской политики создают дополнительные риски. Поэтому мы наблюдаем падение китайского рынка, который до этого устойчиво восстанавливался. Российские индикаторы также начнут день в минусе, хотя прямых поводов для распродаж нет. Во всяком случае, динамика фьючерсов на европейские индексы указывала на осторожный рост рынков. Поэтому утренний пессимизм на отечественной площадке может оказаться недолгим", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.