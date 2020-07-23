Фондовый рынок может начать торговую сессию четверга нейтрально - "Алор Брокер"

Отечественный фондовый рынок может начать торговую сессию четверга нейтрально, а его возможность продолжить восходящую динамику пока остается под вопросом, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в среду вырос на не очень хорошем фоне, что мы рассматриваем как позитивный сигнал и усиление намерений выйти из двухмесячного боковика 2700-2810 пунктов по индексу Мосбиржи вверх. Внешний фон на утро четверга нейтральный: американские фьючерсы торгуются в районе закрытия предыдущего дня, правда, нефть ушла выше 44 долларов за баррель. Пока все говорит о том, что откроемся мы в районе нуля, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Но вот сможет ли российский рынок акций продолжить восходящую динамику - это пока остается вопросом. Внутренних фундаментальных поводов для роста нет, но в отдельных бумагах могут сработать технические факторы, которые и вытащат рынок вверх, но для этого нужна внешняя поддержка (хотя бы слабый, но рост западных индикаторов)".