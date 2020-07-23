Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Поддержку рынку оказала новость о соглашении Pfizer Inc. (SPB: PFE) и правительства США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Помимо этого, CNBC сообщил со ссылкой на источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Биржи Японии закрыты в четверг и пятницу в связи с праздниками (День моря и День здоровья и спорта). Китайский индекс Shanghai Composite к 08:32 мск снизился на 0,93%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,45%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:28 мск опустился на 0,39%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:29 мск поднялся на 0,3%.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Цены на нефть плавно повышаются в четверг на фоне надежд на возможные бюджетные стимулы в США и вакцину от коронавируса. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $44,40 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 0,07%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,29% - до $42,02 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02.

Вместе с тем опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране ограничивают подъем котировок. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,135 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,63 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июля вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 700,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+2,36%), "БКЕ-001Р-02" (+1,16%) и "ЕвроХим-001P-06" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-2,03%), "Роснефть-001Р-04" (-0,17%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МОЭК" в полном объеме разместило 6-летние бонды серии 001Р-04 с офертой через 3 года на 5 млрд рублей по ставке 5,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июля.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) в полном объеме разместило 5-летние облигации серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей по ставке 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 5,67% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 17 июля. Кроме того, эмитент планирует 23 июля досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 9,65% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) разместила в полном объеме 10-летние бонды с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых. Ставке 1-го купона нового выпуска соответствует доходность к оферте в размере 6,50% годовых. Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09. Объем выкупа облигаций серии 001Р-06 составил 4 млн 374,641 тыс. штук по цене 104,8% от номинала, объем серии 001Р-09 - 6 млн 195,411 тыс. облигаций по цене 106,10% от номинала. Ценам выкупа старых выпусков соответствует доходность к оферте каждого из них соответственно в размере 5,98% годовых. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем нового размещения и выкупа старых выпусков в объеме до 5 млрд рублей, но по итогам сбора книг заявок принял решение увеличить объем предложения до 10 млрд рублей.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-03 на 10 млрд рублей на уровне 4,85% годовых. Ставки со 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%. Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 июля.

ООО "Балтийский лизинг" 30 июля планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,34-7,61% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 31 июля.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 29-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 4,2% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 3,5% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" установило ставки 18-20-го купонов облигаций 4-й серии в размере 5,7% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в феврале 2012 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 10,7% годовых. По бондам 6 августа предстоит оферта.

ПАО "ИФК "Союз" установило ставку 8-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых. Размещение 3-й серии облигаций компании объемом 20 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют 15 годовых купонов. Компания допустила дефолт при выплате дохода за 5-й купонный период, а также по досрочному выкупу облигаций 3-й серии. У эмитента нет других облигаций в обращении.

Совет директоров банка "Держава" принял решение увеличить срок обращения выпуска облигаций 3-й серии с 9,5 до 20 лет. Количество купонов соответственно увеличивается с 19 до 40. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Банк разместил выпуск объемом 500 млн рублей в марте 2016 года по ставке 15% годовых.