Цены на нефть умеренно растут

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду.

Поддержку рынку оказала новость о соглашении Pfizer Inc. (SPB: PFE) и правительства США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Помимо этого, CNBC сообщил со ссылкой на источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

В то же время, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

"Напряженность между США и Китаем в последнее время росла в связи с Гонконгом, и это может быть новый главой похолодания отношений между двумя странами", - отмечает рыночный аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден, которого цитирует MarketWatch.

Во вторник индикаторы Dow Jones и S&P 500 завершили торги ростом на 0,6% и 0,17% соответственно, в то время как Nasdaq Composite снизился на 0,81%.

Аналитик Том Демарк считает, что индикатор S&P 500 продолжит повышаться и достигнет отметки 3500 пунктов. Значение индикатора выросло на 46% с уровня, до которого оно опустилось 23 марта. Однако Nasdaq за этот же период повысился на 56% и 28 раз с начала года обновлял рекордный максимум, отмечает MarketWatch.

"Наверстывание будет быстрым, - сказал Демарк в комментарии для Bloomberg. - И оно застанет врасплох".

Акции Pfizer Inc. в среду прибавили в цене 5,1% и стали лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones. Среди лидеров роста также оказалась McDonald's Corp. (SPB: MCD), бумаги которой подорожали на 2,9%.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 1,5% и 1,4% соответственно на ожиданиях отчетности компаний.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) подорожали на 7,8%. Ритейлер электроники сообщил о росте продаж с начала текущего квартала, несмотря на пандемию COVID-19, и пообещал увеличить зарплаты сотрудникам.

Бумаги Baker Hughes прибавили в цене 0,9%, несмотря на то, что нефтесервисная компания во втором квартале получила чистый убыток больше ожиданий из-за пандемии COVID-19 и падения цен на углеводороды, что привело к снижению активности в нефтегазодобывающей отрасли.

Котировки Snap Inc. (SPB: SNAP) упали на 6,2%. Владелец приложения Snapchat зафиксировал рост чистого убытка во втором квартале 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость United Airlines Holdings (SPB: UAL) снизилась на 4,2%. Материнская компания United Airlines получила чистый убыток во втором квартале, назвав этот период "самым тяжелым" за свою историю. Между тем выручка компании превзошла ожидания экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 165,44 пункта (0,62%) - до 27005,84 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 18,72 пункта (0,57%) и составил 3276,02 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 25,76 пункта (0,24%) - до 10706,13 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

Биржи Японии закрыты в четверг и пятницу в связи с праздниками (День моря и День здоровья и спорта).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:32 мск снизился на 0,93%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,45%.

Котировки производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. подскочили на 13,1% на торгах в Гонконге, Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,1%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,3 %, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,8%.

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment Co. снижаются на 4,2%, нефтяной CNOOC Ltd - на 1,3%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 1,2%.

В среду сообщалось, что власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне.

"Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:28 мск опустился на 0,39%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,5%.

Стоимость автопроизводителя Kia Motors Corp. растет на 3,5%.

ВВП Южной Кореи по итогам второго квартала сократился на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Кварталом ранее экономика страны снизилась на 1,3%.

Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет, отмечает Nikkei. Квартальное падение ВВП стало максимальным с 1998 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП страны в апреле-июне на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:29 мск поднялся на 0,3%.

Акции нефтепроизводителей Santos и Woodside Petroleum дорожают на 3,9% и 0,7% соответственно.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,7%, National Australia Bank - дорожают на 0,25%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снижается на 0,8% и 1,2% соответственно.

Дефицит бюджета Австралии может вырасти до 184,5 млрд австралийских долларов ($131,78 млрд) в текущем финансовом году, прогнозирует министерство финансов страны. Как ожидается, в финансовом году, завершившемся 30 июня, дефицит бюджета составил 85,8 млрд.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг на фоне надежд на возможные бюджетные стимулы в США и вакцину от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК составляет $44,39 за баррель, что на $0,1 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,03 (0,07%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,11 (0,26%) - до $42,01 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02.

CNBC сообщил со ссылкой на свои источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Тем временем Pfizer Inc. (SPB: PFE) достигла соглашения с правительством США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В то же время опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране ограничивают подъем котировок.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.