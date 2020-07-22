Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску и дешевеющей нефти

Москва. 22 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску в условиях неоднозначных информационных сигналов и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 71,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,56 руб./EUR1, подорожав на 1,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 76,88 копейки - до 76,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах фоне падения интереса глобальных инвесторов к риску в условиях неоднозначных сигналов и дешевеющей нефти. Более заметные темпы снижения рубля в паре с евро обусловлены ростом пары "евро-доллар" до максимальных отметок с октября 2018 года ($1,6) на сообщениях СМИ, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе будут обсуждать способы дополнительного стимулирования экономики.

Ранее, напоминает агентство Dow Jones, ФРС сигнализировала о намерении оставить свою политику без изменений до тех пор, пока не будет иметь лучшего представления о воздействии пандемии коронавируса на экономику США. Судя по интервью и публичным заявлением представителей центрального банка, дискуссии на заседании 28-29 июля могут определить сроки доработки планов ФРС, которые затем будут представлены либо на сентябрьском заседании, либо позднее этой осенью.

Негативные сигналы для рубля связаны с возобновлением в информационном поле темы антироссийских санкций. Палата представителей Конгресса США одобрила накануне проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

В частности, документ предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопроводов.

Кроме того, в комитете по разведке парламента Великобритании во вторник обнародовали доклад о роли российского влияния на Великобританию, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода.

Авторы доклада считают, что одной из главных целей российской разведки является именно Великобритания, и что улучшение отношений между странами невозможно при нынешнем российском руководстве. Они также утверждают, что Великобритании нужно бороться против влияния РФ не в одиночку, а вместе с союзниками.

Инвесторы ждут новостей относительно переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Американские законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца. У инвесторов усиливаются опасения, что Конгресс США не успеет принять новый пакет мер поддержки экономики до конца июля, когда истекает срок выделения надбавок к пособиям по безработице. Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл во вторник заявил, что Конгресс вряд ли примет законопроект до выхода на каникулы в августе.

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. "К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Помимо этого, на настроения инвесторов влияет информация о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, неделя началась позитивно для рынков, благодаря принятию плана восстановления европейской экономики и новостям о перспективных результатах первых испытаний вакцины Оксфордского университета против коронавируса на людях. "Но к среде инвесторы стали вести себя осторожней на фоне новостей об ускорении распространения коронавируса в Японии, Австралии и США. Нефтяные котировки скорректировались от локальных максимумов, в том числе из-за роста запасов нефти в США. Сейчас рынок ждет подвижек в вопросе нового пакета мер поддержки американской экономики, что поддержало бы рост рисковых активов, но все три стороны обсуждения (республиканцы, демократы и Белый дом) придерживаются разных точек зрения относительно объема программы и снижения налогов", - подчеркивает Кадулин.

"Рубль после двух дней существенного укрепления задержался около 70,8 руб./$1. Локальную поддержку рублю в ближайшие дни окажет налоговый период - в понедельник, 28 июля, уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. В пятницу состоится заседание Банка России и, если регулятор даст сигнал о возможном продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики, это поддержит спрос на российский долг и, соответственно, рубль. Тем не менее, мы не ожидаем существенного укрепления рубля от текущих уровней, в среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно негативным. Так, рост цен на нефть в июле компенсируется снижением в августе объема продаваемой Минфином валюты, а приток валюты по текущему счету платежного баланса продолжит сезонное снижение, хоть и не такое сильное, как в предыдущие годы, из-за сокращения туристического потока", - говорит аналитик.

"На валютных площадках развивающихся рынков днем преобладал уход от риска. К концу дня рубль терял позиции наряду с такими валютами EM, как турецкая лира и индийская рупия, хотя, например, бразильский реал и мексиканское песо росли. Общий фон на глобальных рынках в течение дня оставался преимущественно негативным. Этому, в том числе, способствовали сохранение тревожной эпидемиологической ситуации в США, неопределенность в отношении принятия нового пакета мер по финансовой поддержке в США, а также напряженность в отношениях между американской стороной и Китаем (в среду американские власти приняли решение закрыть консульство Китая в Хьюстоне, на что китайская сторона пригрозила ответными мерами)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после публикации отчета министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,95% - до $43,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,01% - до $41,5 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 20 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июля на 17,87 копейки, до 70,7881 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,05 копейки, до 81,5904 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 7,9 копейки по отношению ко вторнику и составил 70,8032 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,77 копейки и составил 70,8782 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 783,305 млн, из которых $608,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 174,914 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 59,6 копейки, до 81,7309 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 84,38 копейки и составил 81,9313 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR509,681 млн, из которых EUR181,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,255 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, предвещая возможное снижение ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 24 июля.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 4,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 4,65% годовых.