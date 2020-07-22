Рынок акций РФ в среду превысил 2830п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля, подъем сдерживала просевшая нефть

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2830 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и "бычьих" попыток на фондовых биржах США, в то время как просевшая нефть сдерживала подъем; выросли ADR Qiwi на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2834,65 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1255,1 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 71,11 рубля (+0,41 рубля).

Позитивным для рынка фактором стала оценка Минэкономразвития РФ снижения ВВП России из-за мировой пандемии коронавируса: по оценке ведомства, ВВП РФ в I полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении, во втором квартале - на 9,6%. При этом, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, прогноз по динамике ВВП на 2020 год остается прежним - снижение на 4,8%, в августе он будет уточняться.

Выросли рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).

Подешевели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки в среду корректируются после роста на новостях, что лидеры ЕС согласовали пакет финансовой помощи ЕС на сумму 750 млрд евро, а в СМИ появилась обнадеживающая информация о разработке вакцины от COVID-19. Опубликованный накануне в Великобритании доклад по поводу вмешательства России в британскую политику никаких новых подробностей не вскрыл - рынки, по всей видимости, не будут уделять этому событию особенно большого внимания, считает аналитик.

Аналитики Нордеа банка также отмечают умеренное ухудшение настроений на глобальных площадках - аппетит к риску остается сдержанным, при этом котировки золота растут. Все риски при этом остаются в силе. Распространение коронавируса, продолжающиеся трения между США и Китаем, а также грядущие выборы в Штатах - все эти факторы могут ограничить аппетит к высокодоходным активам в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Контракты на нефть Brent, хотя и несколько скорректировались после данных о росте запасов нефти в США, остаются вблизи отметки $44 за баррель. Локальными факторами поддержки выступают приближение пика налогового периода и вероятная конвертация валютной выручки "Газпромом" и "ЛУКОЙЛом" для выплаты дивидендов. Тем не менее, пространство для дальнейшего укрепления рубля весьма ограничено, а на горизонте августа риски по рублю смещены в сторону ослабления, полагают аналитики "Нордеа банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, торги на рынке акций РФ в среду начались со снижения вслед за мировыми площадками, однако уже к середине торгов покупатели вновь обозначили свое присутствие. Рынок продолжает отыгрывать ожидания возможного снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. Корпоративных новостей было немного. ТМК сообщила о снижении отгрузки труб в II квартале на 8% относительно I квартала. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении в Думе сделал акцент на цифровизации российской экономики, актуальность которой выросла на фоне пандемии COVID-19. В Госдуме также приняли во втором чтении законопроект о налоговом маневре для отраслей IT и микроэлектроники: с 2021 года предполагается пониженное налогообложение прибыли, а также сокращение страховых взносов. Данный законопроект может быть актуален для российских лидеров высоких технологий.

Также появились обнадеживающие новости для "Газпрома". Восточный комитет экономики Германии, по словам его главы Михаэля Хармса, готовит ответ на американские санкции против "Северного потока 2". Интерес к акциям золотодобытчиков связан с продолжающимся ростом цены золота.

Европейские рынки вновь погрузились в уныние, так как текущая ситуация с COVID-19 отрицает какое-либо V-образное восстановление экономики региона, да и в ряде других стран, включая США. Президент США Дональд Трамп даже заявил о том, что ситуация с пандемией может еще больше ухудшиться перед тем, как начнет улучшаться. Вакцины проходят успешное испытание, но массовое их применение все еще относится к отдаленному будущему, считает аналитик.

Нефть продолжает отыгрывать рост запасов в США и сообщение Reuters о том, что Ирак увеличил экспорт нефти в июле - это явно не совпадает с обещаниями Багдада повысить свою дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+. Пессимизм на рынке может усилиться, если отчет Минэнерго США подтвердит оценки API, а также покажет вероятное увеличение производства.

Тем временем, отношения США и Китая продолжают осложняться. Американские СМИ пишут о том, что Вашингтон потребовал от Китая закрыть консульство в Хьюстоне (Техас). На брифинге МИД КНР назвали данный шаг необдуманной провокацией и потребовали отозвать свое решение, в противном случае пообещав ответные меры. Wall Street Journal также пишет о том, что Китай рассматривает меры против крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования Европы, если в Евросоюзе последуют за США в действиях против китайской Huawei.

Очередной пакет экономических мер в США также под угрозой. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил о том, что законодатели могут не успеть его одобрить в течение двух недель перед летними каникулами. От более негативного настроя рынок спасают корпоративные результаты: из почти 60 отчетов компаний индекса S&P 500 почти 77% смогли превзойти ожидания аналитиков по прибыли.

Российский рынок продолжает переоценку на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ. Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс МосБиржи предпримет попытку пробить отметку 2850 пунктов. Однако подняться выше 2920-2950 пунктов будет уже сложно, так как для этого потребуются реальные подтверждения восстановления глобальной экономики и сырьевого спроса, считает Кочетков.

По оценке ведущего персонального брокера компании "БКС Брокер" Андрея Богдашева, в последние дни на рынке акций РФ преобладает позитив по ряду причин.

Европейские власти достигли консенсуса по поводу пакета стимулов объемом 1,8 трлн евро для экономики. Также существенные дополнительные стимулы обещает Конгресс США, объемы - $1-1,3 трлн. Также инвесторы ждут создания вакцины от COVID-19. У некоторых компаний уже есть обнадеживающие результаты - Aztrazeneca, Pfizer, Moderna уже говорят о большом проделанном пути и потенциальном решении вопроса.

Фаворитами последних дней на российском рынке выступают акции электроэнергетических компаний и банков. Компания "Интер РАО" анонсировала новую стратегию, в которой, как ожидается, будет сказано о новой дивидендной политике (у компании существенное количество наличных средств на счетах). Еще одним важным фактором может быть привязка величины капитализации компании к суммам бонусов топ-менеджмента.

Также лидерами последних дней стали акции ВТБ - банк выходит из пандемии в хорошей форме, об этом говорят его результаты. И инвестиционное сообщество сразу вспомнило о возможных дивидендах. По крайней мере, Минфин ожидает от крупных российских банков коэффициент дивидендных выплат за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, о чем сообщил замминистра Владимир Колычев в ходе онлайн-брифинга. Помимо этого, он ожидает, что банки смогут справиться с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, а в августе банки смогут окончательно оценить влияние текущей ситуации и возможность выплаты дивидендов. Это напрямую касается ВТБ - тут ожидания по дивидендам составляют 0,00388 рубля на акцию, что равнозначно доходности в 10%. Это также касается и Сбербанка, который объявит решение по дивидендам 25 августа. По всей видимости, в эти же сроки ожидается и решение от ВТБ. У Сбербанка ожидаемые дивиденды 18,7 рубля на акцию, дивидендная доходность 8,5%.

В США накануне выросли индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), в то время как снизился Nasdaq Composite (-0,8%).

Поддержку рынку оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Инвесторы ждут новостей относительно хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,5-1,3%), но пытается расти Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Кроме того, настроения участников рынков омрачает неопределенность относительно дальнейших стимулирующих мер в США. Республиканская и Демократическая партии по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о том, какой объем финансовой поддержки потребуется для борьбы с распространением коронавируса и помощи пострадавшей от кризиса экономике США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

Нефть в среду скорректировалась вниз на данных о росте запасов нефти в США; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,81 за баррель (-1,2% и +2,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,42 за баррель (-1,2% и +2,4% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 4,89 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+39,9%), ADR Qiwi (+11%), акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+9,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+9,2%), En+ (MOEX: ENPL) (+6,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,3%).

Расписки Qiwi выросли на фоне известий, что запланированное SPO компании не состоялось, размещение американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса "В") отменили, о чем сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса "В" (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы).

Подросли акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+1,7%). Накануне стало известно, что группа ЧТПЗ и "Загорский трубный завод" договорились о создании промышленной группы для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией, о чем сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.

Подешевели в среду бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-7,5%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-2,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,532 млрд рублей (из них 10,128 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).