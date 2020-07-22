Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 21 июля и составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 0,4 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,434% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день, составив 173,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 80 базисных пунктов, составив 143,25% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 3,21% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 64 базисных пункта - до 138,23% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 4 базисных пункта - до 115,42% от номинала, что соответствует доходности 1,945% годовых (снижение на 1 базисный пункт), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 10 базисных пунктов, до 111,21% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 1,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 56 базисных пунктов - до 136,44% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,215% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 9 базисных пунктов, до 112,66% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 2,26% годовых).

"В секторе долларовых евробондов развивающихся стран в последние дни наблюдалась тенденция к умеренному ценовому росту, что в итоге привело к снижению процентных ставок большинства выпусков суверенных еврооблигаций emerging markets на 3-4 базисных пункта. Вместе с тем сегодня активность покупателей снизилась, что в итоге привело к росту доходности десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году на 1 базисный пункт, до 2,48% годовых. Формированию позитивных настроений на мировых долговых рынках способствовали, прежде всего, такие факторы, как недавно принятый пакет финансовой помощи в Евросоюзе, а также ожидания принятия нового пакета поддержки экономики в США. Кроме того, позитивно глобальными инвесторами воспринимались новости относительно разработки новых вакцин от коронавируса COVID-19. Дополнительную поддержку российским еврооблигациям оказывали мировые цены на нефть, которые уверенно держатся выше отметки $40 за баррель для сорта Brent", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.