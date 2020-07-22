Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля - ИК "Велес Капитал"

Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля в среду, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На валютных площадках развивающихся рынках днем преобладал уход от риска. К концу дня рубль терял позиции наряду с таким валютами EM, как турецкая лира и индийская рупия, хотя, например, бразильский реал и мексиканское песо росли.

"Общий фон на глобальных рынках в течение дня оставался преимущественно негативным. Этому в том числе способствовали сохранение тревожной эпидемиологической ситуации в США, неопределенность в отношении принятия нового пакета мер по финансовой поддержке в США, а также напряженность в отношениях между американской стороной и Китаем (в среду американские власти приняли решение закрыть консульство Китая в Хьюстоне, на что китайская сторона пригрозила ответными мерами)", - комментирует Кравченко.

По мнению эксперта, общий негативный фон способствовал падению котировок нефти, что являлось основным фактором давления на рубль. Вышедшие ближе к вечеру данные по запасам нефти в США отразили их увеличение почти на 5 млн баррелей, что оказалось не так далеко от мрачного прогноза API (+7,5 млн баррелей) и совсем не оправдало прогнозы участников рынка, ожидавших снижение запасов. В итоге котировки нефти так и остались в отрицательной зоне. Кроме того, давление на позиции российской валюты продолжал оказывать и неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Рубль к окончанию рабочего дня терял около 0,4% к доллару, предпринимавшего в течение дня попытки протестировать отметку в 71 руб. В паре с евро рубль и вовсе падал почти на 1%, и европейская валюта смогла закрепиться выше 82 руб. вслед за активным ростом на forex.