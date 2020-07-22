Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"

Пожалуй, самым большим достижением российского рынка акций за последнее десятилетие стало то, что компании стали выплачивать дивиденды и делиться получаемым свободным денежным потоком с миноритарными акционерами, отмечается в аналитическом материале "Ренессанс Капитала". Коэффициент дивидендных выплат за этот период вырос с 10% до 50% и теперь опережает средний показатель на развивающихся рынках. Тот факт, что это вообще произошло, да еще и на фоне геополитической напряженности, на взгляд аналитиков инвесткомпании, крайне впечатляет.

"Государственные компании повышают дивидендные выплаты под давлением Министерства финансов, частные же компании в значительной степени берут с них пример. В результате, на 12-месячной форвардной кривой дивидендной доходности Россия находится на уровне 7,1% - самое высокое значение среди развивающихся стран (выше только у крошечного Пакистана, которые занимает всего 0,02% индекса MSCI EM). И все это на фоне глобального падения процентных ставок, когда центральные банки крупных развитых стран проводят масштабное количественное смягчение", - отмечают эксперты "Ренессанс Капитала".

Инфляция находится на грани исчезновения даже в развивающемся мире, в результате чего процентные ставки на пространстве от России до Бразилии находятся на невиданно низких уровнях. Аналитики ожидают, что со временем это позволит нарастить потребление и поможет восстановить национальные ВВП. Главным риском здесь могла бы стать инфляция, однако развивающиеся рынки становятся более зрелыми и, за некоторыми исключениями (Турция, Аргентина), проводят более грамотную денежно-кредитную политику, а потому низкая инфляция может задержаться в таких странах надолго. В России доходность 10-летних ОФЗ сейчас составляет всего 5.8%, что немного недотягивает до исторического минимума, однако для Польши такие уровни доходности были актуальны 10 лет тому назад, а сейчас доходность ее госбумаг составляет всего 1.3%. Так что потенциал снижения, вероятно, еще не исчерпан.

"Что все это значит для России? Ставки по банковским депозитам на срок один год сейчас находятся на комфортном уровне ниже 5% (в сравнении с 12% в конце 2014 г.), доходность по 10-летним ОФЗ - меньше 6%. При этом на 12-месячной форвардной кривой дивидендной доходности Россия находится на уровне 7,1%, что, по нашим ожиданиям, будет способствовать притоку локальных инвесторов в акции: они будут покупать ПИФы либо инвестировать самостоятельно с целью получить привлекательную доходность. В середине мая Московская биржа сообщила о том, что число физлиц, открывших брокерский счет, достигло 5 млн, что на 1 млн больше, чем годом ранее. В первой половине 2020 г. розничные инвесторы оказались чистыми покупателями российских акций на протяжении 22 из 26 недель, а совокупная чистая сумма покупок составила 220 млрд руб.", - указывают эксперты "Ренессанс Капитала".

По мнению аналитиков инвесткомпании, ключевыми рисками сейчас выступают такие факторы, как: серьезный рост геополитической напряженности, который может привести к тому, что компании будут менее склонны делиться денежным потоком с иностранными инвесторами; масштабная вторая волна коронавируса, которая может снова заставить страны вводить карантин; регуляторные и бюджетные решения, которые могут отразиться на свободном денежном потоке компаний.