Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 22 июля. Доллар и евро развернулись вверх после небольшого ослабления на старте торгов и повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 70,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,9 руб./EUR1, подорожав на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18 копеек - до 75,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июля на 17,87 копейки, до 70,7881 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,05 копейки, до 81,5904 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне слабеющей нефти и неоднозначных сигналов с внешних рынков. Более заметные темпы снижения рубля в паре с евро обусловлены ростом пары "евро-доллар" до максимальных отметок с октября 2018 года ($1,59) на сообщениях СМИ, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе будут обсуждать способы дополнительного стимулирования экономики.

Ранее, напоминает агентство Dow Jones, ФРС сигнализировала о намерении оставить свою политику без изменений до тех пор, пока не будет иметь лучшего представления о воздействии пандемии коронавируса на экономику США. Судя по интервью и публичным заявлением представителей центрального банка, дискуссии на заседании 28-29 июля могут определить сроки доработки планов ФРС, которые затем будут представлены либо на сентябрьском заседании, либо позднее этой осенью.

Негативные сигналы для рубля связаны с возобновлением в информационном поле темы антироссийских санкций. Палата представителей Конгресса США одобрила накануне проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

В частности, документ предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопроводов.

Кроме того, в комитете по разведке парламента Великобритании во вторник обнародовали доклад о роли российского влияния на Великобританию, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода.

Авторы доклада считают, что одной из главных целей российской разведки является именно Великобритания, и что улучшение отношений между странами невозможно при нынешнем российском руководстве. Они также утверждают, что Великобритании нужно бороться против влияния РФ не в одиночку, а вместе с союзниками.

"Рубль после двух дней существенного укрепления в среду немного корректируется вниз на фоне снижающейся нефти. Британский доклад о российском вмешательстве пока не сулит ужесточения санкций, поэтому не оказал влияния на курс валюты. Тем временем, спрос на российские активы поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Помимо этого, поддержку рублю оказывает налоговый период. Тем не менее, мы не ожидаем существенного укрепления рубля от текущих уровней в ближайшие дни. В среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно негативным. Так, рост цен на нефть в июле компенсируется снижением в августе продаваемой Минфином валюты, а приток валюты по текущему счету платежного баланса продолжит сокращаться, хоть и не так сильно, как в предыдущие годы, из-за сокращения туристического потока", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инвесторы ждут новостей относительно переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Американские законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Между тем республиканцы и демократы расходятся во мнении по поводу объема нового пакета финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала журналистам, что рассматриваемый республиканцами пакет мер объемом $1 трлн является недостаточным.

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. "К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

"Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник отметила после встречи с министром финансов Стивеном Мнучином, что предложенного республиканцами пакета фискальных стимулов объемом $1 трлн недостаточно. Инвесторы обеспокоены тем, успеют ли политики принять новый пакет помощи, т.к. срок действия ряда ранее принятых мер истекает уже в конце июля (например, повышенные пособия по безработице). Во вторник Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, сообщил, что Конгресс из-за разногласий, вероятно, не одобрит следующий пакет помощи в течение двух недель. Кроме того, ночью появились сообщения о возможных разногласиях между администрацией Трампа и сенаторами-республиканцами относительно пакета фискальных мер стимулирования. Подобные сообщения создают негативный фон для рискованных активов, и вполне возможно, что валюты развивающихся стран будут под давлением. Поддержку рублю могут оказать экспортеры, которым необходимо продавать валюту перед налоговыми платежами", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"На валютных площадках развивающихся рынков к середине дня в среду преобладал уход от риска, и рубль наряду с большинством валют EM терял позиции. Общий фон на глобальных рынках вновь сменился на негативный, в том числе после тревожных комментариев американского президента о ситуации с коронавирусом в США. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении принятия нового пакета финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии в США, что также стимулирует уход от риска в доллары. Для рубля, в свою очередь, поддерживается неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Дополнительное давление на рынки оказывает обострение напряженности в отношениях США и Китая. Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Вана Вэньбиня, это "беспрецедентная эскалация" в отношениях двух стран. Он также указал, что Пекин ответит на эти действия американской стороны.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в среду днем на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,42% - до $43,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,69% - до $41,21 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 20 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, предвещая возможное снижение ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 24 июля.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 4,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 4,65% годовых.