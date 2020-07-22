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Главная / Мнения аналитиков / Подняться выше 2920-2950 пунктов индексу Мосбиржи будет сложно - "Открытие Брокер"
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22 июля 2020 года 16:03
Подняться выше 2920-2950 пунктов индексу Мосбиржи будет сложно - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций продолжит переоценку на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс Мосбиржи предпримет попытку пробить отметку 2850 пунктов. Однако подняться выше 2920-2950 пунктов будет уже сложно, так как для этого потребуются реальные подтверждения восстановления глобальной экономики и сырьевого спроса", - считает ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
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22 июля 2020 года 19:50
Москва. 22 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску в условиях неоднозначных информационных сигналов и снижающейся нефти. читать дальше
.22 июля 2020 года 19:18
Рынок акций РФ в среду превысил 2830п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля, подъем сдерживала просевшая нефть
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2830 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и "бычьих" попыток на фондовых биржах США, в то время как просевшая нефть сдерживала подъем; выросли ADR Qiwi на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO). читать дальше
.22 июля 2020 года 19:13
Альфа-банка придерживается мнения, что ставка ЦБ РФ будет снижена только 25 б. п., говорится в аналитическом материале экспертов банка Наталии Орловой и Анны Киюцевской. Уверенность аналитиков основывается на нескольких соображениях: 1. Оптимистичные данные за июнь говорят против резкого... читать дальше
.22 июля 2020 года 18:47
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.22 июля 2020 года 18:33
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля - ИК "Велес Капитал"
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля в среду, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На валютных площадках развивающихся рынках днем преобладал уход от риска. К концу... читать дальше
.22 июля 2020 года 18:07
Альфа-банк снизил рейтинг GDR ММК до "держать" и подтвердил "покупать" для GDR Северстали и НЛМК после переоценки
Альфа-банк понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать" после переоценки российских производителей плоского проката, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова и... читать дальше
.22 июля 2020 года 17:38
Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"
Пожалуй, самым большим достижением российского рынка акций за последнее десятилетие стало то, что компании стали выплачивать дивиденды и делиться получаемым свободным денежным потоком с миноритарными акционерами, отмечается в аналитическом материале "Ренессанс Капитала". Коэффициент дивидендных... читать дальше
.22 июля 2020 года 17:18
Российский рынок акций в среду демонстрирует позитивную динамику индексов, несмотря на рост геополитической напряженности между США и Китаем. Оптимизм на глобальных рынках отчасти поддерживается за счет позитивных новостей по клиническим испытаниям вакцины от коронавируса различными... читать дальше
.22 июля 2020 года 16:52
Ждать ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ не стоит, даже неплохой рост цен на нефть отыгрывается достаточно осторожно; будущая динамика на отечественном рынке во многом будет определяться движением акций в США, сообщается в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок акций в среду снова... читать дальше
.22 июля 2020 года 15:46
Москва. 22 июля. Доллар и евро развернулись вверх после небольшого ослабления на старте торгов и повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.22 июля 2020 года 15:43
Обыкновенные акции "Сбербанка" в рамках среднесрочного повышения поднялись в среду в район июньского пика 223,15 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост. ADX дневного и недельного графиков указывает на преобладание восходящего тренда и не исключает... читать дальше
.22 июля 2020 года 15:17
Давление на рынок акций в среду вечером может усилиться, но краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не оставляли попыток роста, но не смогли обновить достигнутые накануне максимумы в 2849 и 1266 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Нисходящее давление на рынок в среду вечером может усилиться в случае... читать дальше
.22 июля 2020 года 14:55
(добавлены текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний IT-сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки рейтинг американских... читать дальше
.22 июля 2020 года 14:33
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. "Российский рынок акций в середине недели удерживает позиции выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мини-ралли в сырьевых активах... читать дальше
.22 июля 2020 года 14:12
Индекс Мосбиржи в среду утром вырос на 0,1%, но настораживает отсутствие значимой позитивной реакции инвесторов акций предприятий ТЭК на рост цен на нефть, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, с учетом динамики американских бирж, рынок... читать дальше
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