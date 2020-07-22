Давление на рынок акций в среду вечером может усилиться, но краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не оставляли попыток роста, но не смогли обновить достигнутые накануне максимумы в 2849 и 1266 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Нисходящее давление на рынок в среду вечером может усилиться в случае продаж в США и негативных данных по нефтяным запасам, но при этом краткосрочный тренд в последние дни смещается в сторону восходящего, указывает в комментарии специалист компании.