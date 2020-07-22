Акции предприятий ТЭК не реагируют на рост нефтяных цен - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в среду утром вырос на 0,1%, но настораживает отсутствие значимой позитивной реакции инвесторов акций предприятий ТЭК на рост цен на нефть, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, с учетом динамики американских бирж, рынок остается, несмотря на повышенные риски позитивных прогнозов, в растущем тренде, и в среду преобладают шансы его повышения.

Заметно лучше рынка - на фоне восстановления котировок американского технологического сектора фондового рынка и сообщения "Интерфакса" об отмене SPO - торгуются акции Qiwi, которые во вторник потеряли 10%, констатирует Осин.

Комиссия по финуслугам острова Джерси одобрила переход "Русала" в российскую юрисдикцию. Компания станет налоговым резидентом специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области.

Хуже рынка выглядят акции Алроса. "Причиной, возможно, служат опубликованные на прошлой недели крайне низкие показатели аукционных продаж компании, хотя даже такая статистика пока позволяет компании сохранять позитивный потенциал роста в текущим году с точки зрения оценок справедливой стоимости, - полагает эксперт ИК. - Поводом для снижения послужили оценки ситуации в бизнесе компании, которые во вторник в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" дал вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Господин Трутнев, в частности, отметил риски добывающих компаний бриллиантового сегмента, связанные с ростом в связи с выпуском искусственных алмазов и заявил, что "давно и системно" подталкивает компанию к развитию переработки".

"Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2790-2870 пунктов, 70,05-71,25 рублей и 80,60-81,75 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает Осин.