Банк "Санкт-Петербург" сохраняет умеренно-негативный взгляд на среднесрочные перспективы рубля и не ожидает существенного укрепления рубля от текущих уровней в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка.

"Рубль после двух дней существенного укрепления немного корректируется сегодня утром на фоне снижающейся нефти, - отмечают аналитики банка. - Британский доклад о российском вмешательстве пока не сулит ужесточения санкций, поэтому не оказал влияния на курс валюты. Тем временем, спрос на российские активы поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Помимо этого, поддержку рублю оказывает налоговый период. Тем не менее, мы не ожидаем существенного укрепления рубля от текущих уровней в ближайшие дни. В среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно негативным. Так, рост цен на нефть в июле компенсируется снижением в августе продаваемой Минфином валюты, а приток валюты по текущему счету платежного баланса продолжит сокращаться, хоть и не так сильно, как в предыдущие годы, из-за сокращения туристического потока".