Усилия "быков" рынка акций РФ нивелируются просевшей нефтью, выросли ADR Qiwi на отмене SPO

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируются при смешанной динамике blue chips, попытки "быков" вытянуть индексы в новый коридор нивелируются коррекцией фондовой Европы и нефти; выросли ADR Qiw на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2824,12 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1256,15 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 70,84 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

Подросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, позитивной новостью для акций Сбербанка стали известия о выкупе банком у "Яндекса" его доли в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" (доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", которое является структурой Сбербанка, владеющей остальными 75% "Яндекс.Денег"). Наличие большой клиентской базы позволит Сбербанку активно продвинуться в создании своей собственной платежной системы SberPay, о создании которой банком недавно было объявлено. До конца года Сбербанк планирует провести ребрендинг сервиса, изменив его название.

Сделка стала частью анонсированной 23 июня сделки между Сбербанком и "Яндексом". Второй ее частью является выкуп "Яндексом" доли Сбербанка в "Яндекс.Маркете", отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пытается закрепиться выше боковика, в котором он находился последние два месяца. Однако о пробое канала и вероятном ускорении подъема говорить рано - нужно для начала хотя бы закрепиться на достигнутых уровнях.

Внешний фон пока препятствует продолжению роста. Нефть Brent попыталась выйти вверх из коридора $40-44 за баррель, но не смогла пройти отметку $45 и в среду сползла обратно в район $44. Основной причиной роста нефти, как и всех сырьевых активов, стало продолжение ослабления доллара на мировом рынке (евро превысил $1,15). Однако ночью вышла негативная статистика по запасам от Американского института нефти. Если данные о сильном росте запасов подтвердит в среду Минэнерго США, то нефть без всяких вопросов вернется обратно в свой привычный диапазон.

Возобновился стремительный рост золота. После непродолжительной болтанки в районе $1800 за унцию котировки драгметалла вновь рванули выше $1850 за унцию. Также дорожает серебро, сужая спред с золотом, который неоправданно сильно расширился в конце февраля - марте. С большой вероятностью можно ожидать, что в этом году золото уйдет в район $2000 за тройскую унцию, поэтому рекомендуется держать в портфелях акции золотодобывающих компаний "Полюс", Polymetal (MOEX: POLY) и Petropavlovsk (MOEX: POGR). Они хорошо защитят портфель от девальвации рубля, считает Антонов.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, нефтяные цены начали терять позиции после того, как президент США Трамп в ходе своего первого за несколько месяцев брифинга, посвященного пандемии, заявил, что вспышка COVID-19 в ближайшее время может усилиться перед тем, как пойдет на спад. Публичное признание президентом той проблемы, которая давно прослеживается в статистических данных, несколько насторожила рынки.

Еще одним тревожным звонком стала статистика от Американского института нефти (API) о росте запасов нефти на 7,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,1 млн баррелей. Рост запасов нефти может указывать на более слабый, чем ожидалось, спрос. В среду котировки Brent формируют "ретест" ставшего зеркальным уровня $43,8 за баррель и пытаются удержать занятые позиции. Если это удастся, то возможно еще одно движение вверх к закрытию мартовского "гэпа" на уровне $45,2 за баррель. Если же нет, то цены могут перейти к коррекции с возможностью падения к $37-38 за баррель в наиболее негативном сценарии, считает Галактионов.

В США накануне выросли индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), в то время как снизился Nasdaq Composite (-0,8%).

Поддержку рынку оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Инвесторы ждут новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Кроме того, настроения участников рынков омрачает неопределенность относительно дальнейших стимулирующих мер в США. Республиканская и Демократическая партии по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о том, какой объем финансовой поддержки потребуется для борьбы с распространением коронавируса и помощи пострадавшей от кризиса экономике США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

Нефть в среду корректируется вниз после выхода данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,07 за баррель (-0,6% и +2,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,61 за баррель (-0,7% и +2,4% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили ADR Qiwi (+7,5%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,3%), Polymetal (+1,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+1,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%).

Расписки Qiwi растут на фоне известий, что запланированное SPO компании не состоялось, размещение американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса "В") отменили, о чем сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса "В" (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,359 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).