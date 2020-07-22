.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Усилия "быков" рынка акций РФ нивелируются просевшей нефтью, выросли ADR Qiwi на отмене SPO
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы
Осенью противостояние ЦБ и Сбербанка выйдет на новый уровень. Регулятор намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы внутри одной финансовой организации. Как рассказали "Известиям" в Банке России, Центробанк прорабатывает...
 
Восстановление выдачи кредиток забуксовало
Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. И перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков, пишет "Коммерсант". По данным...
 
Лидерами по мерам поддержки экономики стали 15 регионов
Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики. Так, лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, стали сразу 15 регионов РФ. Об этом свидетельствует ренкинг, который подготовили аналитики...
 
22 июля 2020 года 11:45

Усилия "быков" рынка акций РФ нивелируются просевшей нефтью, выросли ADR Qiwi на отмене SPO

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируются при смешанной динамике blue chips, попытки "быков" вытянуть индексы в новый коридор нивелируются коррекцией фондовой Европы и нефти; выросли ADR Qiw на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2824,12 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1256,15 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 70,84 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

Подросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, позитивной новостью для акций Сбербанка стали известия о выкупе банком у "Яндекса" его доли в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" (доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", которое является структурой Сбербанка, владеющей остальными 75% "Яндекс.Денег"). Наличие большой клиентской базы позволит Сбербанку активно продвинуться в создании своей собственной платежной системы SberPay, о создании которой банком недавно было объявлено. До конца года Сбербанк планирует провести ребрендинг сервиса, изменив его название.

Сделка стала частью анонсированной 23 июня сделки между Сбербанком и "Яндексом". Второй ее частью является выкуп "Яндексом" доли Сбербанка в "Яндекс.Маркете", отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пытается закрепиться выше боковика, в котором он находился последние два месяца. Однако о пробое канала и вероятном ускорении подъема говорить рано - нужно для начала хотя бы закрепиться на достигнутых уровнях.

Внешний фон пока препятствует продолжению роста. Нефть Brent попыталась выйти вверх из коридора $40-44 за баррель, но не смогла пройти отметку $45 и в среду сползла обратно в район $44. Основной причиной роста нефти, как и всех сырьевых активов, стало продолжение ослабления доллара на мировом рынке (евро превысил $1,15). Однако ночью вышла негативная статистика по запасам от Американского института нефти. Если данные о сильном росте запасов подтвердит в среду Минэнерго США, то нефть без всяких вопросов вернется обратно в свой привычный диапазон.

Возобновился стремительный рост золота. После непродолжительной болтанки в районе $1800 за унцию котировки драгметалла вновь рванули выше $1850 за унцию. Также дорожает серебро, сужая спред с золотом, который неоправданно сильно расширился в конце февраля - марте. С большой вероятностью можно ожидать, что в этом году золото уйдет в район $2000 за тройскую унцию, поэтому рекомендуется держать в портфелях акции золотодобывающих компаний "Полюс", Polymetal (MOEX: POLY) и Petropavlovsk (MOEX: POGR). Они хорошо защитят портфель от девальвации рубля, считает Антонов.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, нефтяные цены начали терять позиции после того, как президент США Трамп в ходе своего первого за несколько месяцев брифинга, посвященного пандемии, заявил, что вспышка COVID-19 в ближайшее время может усилиться перед тем, как пойдет на спад. Публичное признание президентом той проблемы, которая давно прослеживается в статистических данных, несколько насторожила рынки.

Еще одним тревожным звонком стала статистика от Американского института нефти (API) о росте запасов нефти на 7,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,1 млн баррелей. Рост запасов нефти может указывать на более слабый, чем ожидалось, спрос. В среду котировки Brent формируют "ретест" ставшего зеркальным уровня $43,8 за баррель и пытаются удержать занятые позиции. Если это удастся, то возможно еще одно движение вверх к закрытию мартовского "гэпа" на уровне $45,2 за баррель. Если же нет, то цены могут перейти к коррекции с возможностью падения к $37-38 за баррель в наиболее негативном сценарии, считает Галактионов.

В США накануне выросли индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), в то время как снизился Nasdaq Composite (-0,8%).

Поддержку рынку оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Инвесторы ждут новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Кроме того, настроения участников рынков омрачает неопределенность относительно дальнейших стимулирующих мер в США. Республиканская и Демократическая партии по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о том, какой объем финансовой поддержки потребуется для борьбы с распространением коронавируса и помощи пострадавшей от кризиса экономике США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

Нефть в среду корректируется вниз после выхода данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,07 за баррель (-0,6% и +2,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,61 за баррель (-0,7% и +2,4% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили ADR Qiwi (+7,5%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,3%), Polymetal (+1,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+1,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%).

Расписки Qiwi растут на фоне известий, что запланированное SPO компании не состоялось, размещение американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса "В") отменили, о чем сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса "В" (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,359 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 июля 2020 года 19:50
Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску и дешевеющей нефти
Москва. 22 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску в условиях неоднозначных информационных сигналов и снижающейся нефти.    читать дальше
.
22 июля 2020 года 19:18
Рынок акций РФ в среду превысил 2830п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля, подъем сдерживала просевшая нефть
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2830 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и "бычьих" попыток на фондовых биржах США, в то время как просевшая нефть сдерживала подъем; выросли ADR Qiwi на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO).    читать дальше
.
22 июля 2020 года 19:13
Альфа-банк полагает, что ставка ЦБ РФ будет снижена только 25 б. п.
Альфа-банка придерживается мнения, что ставка ЦБ РФ будет снижена только 25 б. п., говорится в аналитическом материале экспертов банка Наталии Орловой и Анны Киюцевской. Уверенность аналитиков основывается на нескольких соображениях: 1. Оптимистичные данные за июнь говорят против резкого...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 18:47
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.    читать дальше
.
22 июля 2020 года 18:33
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля - ИК "Велес Капитал"
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля в среду, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На валютных площадках развивающихся рынках днем преобладал уход от риска. К концу...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 18:07
Альфа-банк снизил рейтинг GDR ММК до "держать" и подтвердил "покупать" для GDR Северстали и НЛМК после переоценки
Альфа-банк понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать" после переоценки российских производителей плоского проката, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова и...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 17:38
Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"
Пожалуй, самым большим достижением российского рынка акций за последнее десятилетие стало то, что компании стали выплачивать дивиденды и делиться получаемым свободным денежным потоком с миноритарными акционерами, отмечается в аналитическом материале "Ренессанс Капитала". Коэффициент дивидендных...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 17:18
Геополитические риски российских инвесторов не пугают - "БКС Брокер"
Российский рынок акций в среду демонстрирует позитивную динамику индексов, несмотря на рост геополитической напряженности между США и Китаем. Оптимизм на глобальных рынках отчасти поддерживается за счет позитивных новостей по клиническим испытаниям вакцины от коронавируса различными...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 16:52
Ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ сейчас не будет - ИК "ФИНАМ"
Ждать ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ не стоит, даже неплохой рост цен на нефть отыгрывается достаточно осторожно; будущая динамика на отечественном рынке во многом будет определяться движением акций в США, сообщается в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок акций в среду снова...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 16:03
Подняться выше 2920-2950 пунктов индексу Мосбиржи будет сложно - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций продолжит переоценку на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс Мосбиржи предпримет попытку пробить отметку 2850 пунктов. Однако подняться выше 2920-2950 пунктов будет...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:46
Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Москва. 22 июля. Доллар и евро развернулись вверх после небольшого ослабления на старте торгов и повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:43
Возможно движение обыкновенных акций Сбербанка в район 228-235 рублей - ИК "Велес Капитал"
Обыкновенные акции "Сбербанка" в рамках среднесрочного повышения поднялись в среду в район июньского пика 223,15 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост. ADX дневного и недельного графиков указывает на преобладание восходящего тренда и не исключает...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 15:17
Давление на рынок акций в среду вечером может усилиться, но краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не оставляли попыток роста, но не смогли обновить достигнутые накануне максимумы в 2849 и 1266 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Нисходящее давление на рынок в среду вечером может усилиться в случае...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:55
Атон снизил рейтинг ADS HeadHunter до "нейтрально" после переоценки сектора
(добавлены текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний IT-сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки рейтинг американских...    читать дальше
.
22 июля 2020 года 14:33
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. "Российский рынок акций в середине недели удерживает позиции выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мини-ралли в сырьевых активах...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.