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22 июля 2020 года 12:00
Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар - Sberbank CIB
Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, политические новости из США создают негативный фон для рискованных активов, но возможное ослабление спроса на риск, вероятно, будет уравновешено ростом предложения валюты от экспортеров, которым на следующей неделе предстоят налоговые платежи. Также эксперты отмечают, что в среду рынок ожидает данных Управления энергетической информации США о запасах углеводородов. Если они снизятся вторую неделю подряд, этого может быть достаточно, чтобы цена Брент снова протестировала вчерашний максимум $44,9/барр. Если же статистика будет неблагоприятной, то аналитики Sberbank CIB ожидают ухода котировок Брент во второй половине дня ниже $43,8/барр в диапазон $42,7-43,3/барр., особенно если на глобальных рынках усилится рискофобия. Минфин в среду разместит два выпуска ОФЗ – номинальный и индексируемый к инфляции. Аналитики Sberbank CIB полагают, что при этом возможен рост спроса на среднесрочные ОФЗ на вторичном рынке, так как спрос на номинальный семилетний выпуск в ходе размещения, скорее всего, будет достаточно высоким в преддверии заседания ЦБ, на котором рынок ожидает снижения ставки.
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22 июля 2020 года 19:50
Москва. 22 июля. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску в условиях неоднозначных информационных сигналов и снижающейся нефти. читать дальше
.22 июля 2020 года 19:18
Рынок акций РФ в среду превысил 2830п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля, подъем сдерживала просевшая нефть
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2830 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и "бычьих" попыток на фондовых биржах США, в то время как просевшая нефть сдерживала подъем; выросли ADR Qiwi на новостях об отмене вторичного размещения расписок (SPO). читать дальше
.22 июля 2020 года 19:13
Альфа-банка придерживается мнения, что ставка ЦБ РФ будет снижена только 25 б. п., говорится в аналитическом материале экспертов банка Наталии Орловой и Анны Киюцевской. Уверенность аналитиков основывается на нескольких соображениях: 1. Оптимистичные данные за июнь говорят против резкого... читать дальше
.22 июля 2020 года 18:47
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.22 июля 2020 года 18:33
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля - ИК "Велес Капитал"
Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению рубля в среду, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На валютных площадках развивающихся рынках днем преобладал уход от риска. К концу... читать дальше
.22 июля 2020 года 18:07
Альфа-банк снизил рейтинг GDR ММК до "держать" и подтвердил "покупать" для GDR Северстали и НЛМК после переоценки
Альфа-банк понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать" после переоценки российских производителей плоского проката, сообщается в обзоре аналитиков банка Бориса Красноженова и... читать дальше
.22 июля 2020 года 17:38
Российские акции опережают по дивидендной доходности крупные развивающиеся рынки - "Ренессанс Капитал"
Пожалуй, самым большим достижением российского рынка акций за последнее десятилетие стало то, что компании стали выплачивать дивиденды и делиться получаемым свободным денежным потоком с миноритарными акционерами, отмечается в аналитическом материале "Ренессанс Капитала". Коэффициент дивидендных... читать дальше
.22 июля 2020 года 17:18
Российский рынок акций в среду демонстрирует позитивную динамику индексов, несмотря на рост геополитической напряженности между США и Китаем. Оптимизм на глобальных рынках отчасти поддерживается за счет позитивных новостей по клиническим испытаниям вакцины от коронавируса различными... читать дальше
.22 июля 2020 года 16:52
Ждать ярко выраженной тенденции на рынке акций РФ не стоит, даже неплохой рост цен на нефть отыгрывается достаточно осторожно; будущая динамика на отечественном рынке во многом будет определяться движением акций в США, сообщается в комментарии ИК "ФИНАМ". "Российский рынок акций в среду снова... читать дальше
.22 июля 2020 года 16:03
Российский рынок акций продолжит переоценку на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс Мосбиржи предпримет попытку пробить отметку 2850 пунктов. Однако подняться выше 2920-2950 пунктов будет... читать дальше
.22 июля 2020 года 15:46
Москва. 22 июля. Доллар и евро развернулись вверх после небольшого ослабления на старте торгов и повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.22 июля 2020 года 15:43
Обыкновенные акции "Сбербанка" в рамках среднесрочного повышения поднялись в среду в район июньского пика 223,15 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост. ADX дневного и недельного графиков указывает на преобладание восходящего тренда и не исключает... читать дальше
.22 июля 2020 года 15:17
Давление на рынок акций в среду вечером может усилиться, но краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не оставляли попыток роста, но не смогли обновить достигнутые накануне максимумы в 2849 и 1266 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Нисходящее давление на рынок в среду вечером может усилиться в случае... читать дальше
.22 июля 2020 года 14:55
(добавлены текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний IT-сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки рейтинг американских... читать дальше
.22 июля 2020 года 14:33
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. "Российский рынок акций в середине недели удерживает позиции выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мини-ралли в сырьевых активах... читать дальше
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