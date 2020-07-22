Фактор конвертации выплаченных дивидендов может обеспечить умеренное ослабление рубля до начала августа - РФПИ

Фактор конвертации выплаченных дивидендов до конца июля и в начале августа может сократить потенциал для роста рубля и обеспечить его умеренное ослабление, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Абсолютное большинство ЕМ валют по итогам вторника показали уверенный рост к USD из-за слабости последнего, рубль прибавил почти 0,9%, укрепившись до 70,60-70,70/USD, - напоминает эксперт. - Предстоящие налоговые выплаты и дивиденды ряда компаний, вероятно, поддержали предложение валюты на рынке, что в условиях позитивного отношения к риску в мире и ослабления внутреннего спроса позволило рублю отыграть часть понесенных ранее потерь. Нефть также пока остается на неплохих уровнях, и в случае продолжения умеренного роста рубль получит дополнительный аргумент для роста".

Тем не менее, фактор конвертации выплаченных дивидендов до конца июля и в начале августа, по мнению Полевого, может сократить потенциал для роста рубля и обеспечить его умеренное ослабление. "Поэтому пока склоняемся к варианту сохранения довольно широкого торгового диапазона по рублю в пределах 70,00-72,00/USD в течение ближайших нескольких недель", - заключает эксперт РФПИ.