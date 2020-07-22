ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и в связи с достижением целевого уровня пересматривают прогнозную цену по данному инструменту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Инструмент оправдал наши инвестиционные ожидания и принес впечатляющую доходность - порядка 36% с начала года и 61% за последние 12 месяцев, - отмечает Саидова. - Доходность инструмента с привязкой к акциям китайского хай-тека значительно опережает аналогичные показатели американского рынка - индекс широкого рынка S&P 500 с начала года находится в минусе на 2,3%, а за последние 12 месяцев - в плюсе на 4,7%, тогда как NASDAQ Composite с начала года прибавил 15,8%, а за 12 месяцев - 26,0%".

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий динамику активов, входящих в его портфель, и с максимальной точностью повторяющий доходность соответствующего индекса.

Invesco China Technology ETF - индексный фонд с привязкой к высокотехнологичным отраслям Китая, основанный на индексе AlphaShares China Technology Index, который включает в себя акции наиболее крупных и перспективных компаний хай-тека Поднебесной и Гонконга. Инструмент такого рода является простым и удобным для частного инвестора способом вложения в китайский хай-тек, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Особенный интерес данный инструмент представляет для инвесторов, не располагающих временем, возможностями и профессиональными навыками для поиска отдельных акций и самостоятельного формирования портфеля, но интересующихся актуальными вложениями в китайском высокотехнологичном секторе.