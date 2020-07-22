Диапазон нефтяных цен на среду - $43-45 за баррель - Промсвязьбанк

Диапазон нефтяных цен на среду составляет $43-45 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Оптимизм на рынке нефти поутих, отмечают специалисты банка: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а Президент США Д. Трамп на брифинге усугубил опасения о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. Так, запасы сырой нефти неожиданно выросли на 7,5 млн барр., тогда как ожидалось снижение на 2,1 млн барр. Запасы бензинов сократились на 2 млн барр. На этом фоне сантимент на рынке нефти пошатнулся.

"В среду в фокусе будут статданные от Минэнерго США. Если они выйдут схожими с API, нефть получит новую порцию негатива. Диапазон по нефти на среду - $43-45/баррель", - указывают в Промсвязьбанке.