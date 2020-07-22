Рубль демонстрирует волатильность к доллару и евро в начале торгов на неоднозначных сигналах с внешних рынков

Москва. 22 июля. Доллар и евро слегка снижаются при усилении волатильности на "Московской бирже" в среду утром; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,66-70,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,68 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 81,5 руб./EUR1 (-2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,66 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,68 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,01 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро в ходе волатильного старта торгов. Участники рынка отыгрывают неоднозначные сигналы с внешних рынков и санкционные новости. Так, согласно сообщениям СМИ, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

В частности, документ предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопроводов.

Инвесторы будут ждать новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Между тем республиканцы и демократы расходятся во мнении по поводу объема нового пакета финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала журналистам, что рассматриваемый республиканцами пакет мер объемом $1 трлн является недостаточным.

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. "К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,29% - до $44,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,41% - до $41,75 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.