Фондовый рынок США будет расти в среду - ITI Capital

Фондовый рынок США будет расти в среду после принятых мер поддержки в ЕС и брифинга в США по COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital.

"Основные фондовые индексы США выросли третий день подряд, хотя и заметно опустились с сессионных максимумов вторника после того, как сенатор Митч Макконнелл усомнился в принятии нового пакета стимулирующих мер до августа. - отмечают эксперты инвесткомпании. - Акции торговались выше в течение большей части сессии после того, как лидеры ЕС окончательно приняли пакет мер помощи экономике на €750 млрд, из которых €390 млрд - гранты наиболее пострадавшим странам. Евро повысился до максимума с 2019 г. - $1,15. Золото торгуется у максимума 2011 г. - $1921,17/унция. Привлекательность золота растет из-за опасений по поводу мировой экономики и мягкой денежно-кредитной политики. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 14,906 млн, количество смертей превысило 615 тыс.".

Американские фьючерсы в среду торгуются разнонаправленно. Во вторник в США прошел брифинг по COVID-19, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Трамп отметил, что ситуация с коронавирусом в стране может еще ухудшиться, прежде чем начнет улучшаться. По его словам, в июле сразу две вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний, и возврата к ограничительным мерам в США не будет. В среду отчетность представят Tesla, Microsoft, Chipotle, Hilton Worldwide и Gilead Sciences. Если Tesla не покажет прибыль за 2К20, компания не попадет в индекс S&P 500, и акции рухнут.

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после публикации данных Американского института нефти (API). Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 млн барр.