Нефтяные цены преодолели зону сопротивления $43,8-44 за баррель Brent - БКС

Нефтяные цены во вторник, наконец, преодолели зону сопротивления $43,8-44 за баррель Brent и показали рост по всей кривой фьючерсов на горизонте года, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В то же время ближе к вечеру ряд негативных новостей остановил волну покупок.

Ближайшие контракты на эталонные сорта Brent и WTI во вторник выросли примерно на $1 на фоне улучшившегося сентимента на мировых площадках, констатирует эксперт БКС. Утром стало известно, что страны ЕС наконец смогли прийти к соглашению о программе поддержки экономики объемом 750 млрд евро. После нескольких дней тяжелых переговоров такое беспрецедентное для Европы соглашение стало драйвером для всех мировых площадок. Дополнительным позитивом, по мнению аналитика, стали многочисленные новости о прогрессе, который достигнут в разработке вакцины от коронавируса. Успешная разработка препарата снижает риски новой волны локдаунов из-за коронавируса и смягчает угрозу для спроса на нефть.

"Однако вечером нефтяные цены начали терять позиции, - указывает Галактионов. - Президент Трамп в ходе своего первого за несколько месяцев брифинга, посвященного пандемии, заявил, что вспышка COVID-19 в ближайшее время может усилиться перед тем, как пойдет на спад. Публичное признание президентом той проблемы, которая, впрочем, давно прослеживается в статистических данных, несколько насторожила рынки".

Еще одним тревожным звоночком, по мнению эксперта, стала статистика от Американского института нефти (API) по запасам в США. По данным API запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7,5 млн баррелей по сравнению с прогнозами снижения на 2,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 716 тыс. баррелей. Запасы бензина упали на 2 млн баррелей (прогноз -0,62 млн), запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей (прогноз -1,4 млн).

По мнению аналитика "БКС Брокер", рост запасов нефти может указывать на более слабый, чем ожидалось, спрос. Реакция рынка на статистику оказалась негативной. Сегодня в 17:30 по МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от EIA, которые могут внимательно отслеживаться участниками рынка.

"Фьючерсы на Brent после 11 часов по МСК сформировали мощный импульс и пробили сопротивление $43,8. Около 17 часов котировки развернулись в районе $44,8 и начали слабеть, указывая на спекулятивный характер предыдущего роста. С утра котировки формируют ретест ставшего зеркальным уровня $43,8 и пытаются удержать занятые позиции. Если это удастся, то мы можем увидеть еще одно движение вверх к закрытию гэпа на $45,2. Если же нет, то цены могут перейти к коррекции с возможностью падения к $37-38 в наиболее негативном сценарии. В среду с утра фьючерсы на Brent падают на 0,5% к уровням закрытия предыдущего торгового дня", - заключает Галактионов.