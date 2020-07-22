Покупка на аукционе Минфина в среду 7-летних ОФЗ 26232 смотрится интересно - Промсвязьбанк

Покупка на аукционе Минфина в среду 7-летних ОФЗ 26232 с фиксированным купоном смотрится интересно с учетом высокой вероятности снижения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу еще на 25-50 б.п., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены рублевых облигаций во вторник выросли на фоне усиления оптимизма на глобальных рынках после новостей о согласовании лидерами ЕС пакета масштабных экономических стимулов на 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро будет предоставлено странам в виде грантов, отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет снизилась на 3-5 б.п.

Минфин РФ в среду проведет размещение 7-летних ОФЗ 26232 и 8-летних инфляционных ОФЗ 52002. Доступный остаток для размещения ОФЗ 26232 составляет 90,6 млрд руб., линкера - 13 млрд руб. Доходность выпуска ОФЗ 26232 во вторник на закрытии составила 5,43%, что предполагает премию к ключевой ставке 93 б.п.

"С учетом высокой вероятности снижения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу еще на 25-50 б.п. покупка 7-летней бумаги с фиксированным купоном смотрится интересно. Спрос на среднесрочные и длинные ОФЗ в ближайшее время может также поддержать решение ЦБ РФ сместить вниз диапазон нейтральной ставки. В среду ожидаем размещение ОФЗ на аукционах в пределах доступного остатка с премией к вторичному рынку до 3 б.п." - указывает специалист Промсвязьбанка.