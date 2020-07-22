Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, в то время как Nasdaq Composite снизился. Инвесторы покупали акции энергетических и финансовых компаний и оценивали квартальную отчетность ряда фирм, в том числе Coca-Cola и Lockheed Martin. Поддержку рынку в том числе оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы. "Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом австралийский индекс теряет более 1% на фоне сообщений о резком росте числа случаев заражения коронавирусом в районе Мельбурна. Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом президент США констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

Власти Австралии объявят о резком увеличении прироста новых случаев коронавируса в штате Виктория, где находится второй по величине город страны Мельбурн, сообщают местные СМИ. Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория в начале июля вернули режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,49%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,7%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi меняется незначительно. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $44,13 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 2,4%, до $44,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,57% - до $41,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1, до $41,92 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,196 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,649 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 699,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,93%), "Роснефть-002Р-04" (+0,6%) и "РЖД-001P-16R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-1,25%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,58%) и "РЖД-30" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 87,35% облигаций серии Б-1-87 на 436,728 млн рублей, а также 42,19% выпуска серии Б-1-90 на 210,933 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения серии Б-1-87 составляет 2 года, серии Б-1-90 - 3 года. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

АО "МаксимаТелеком" полностью разместило 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 17 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, предусмотрена 3-летняя оферта. Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая 2020 года зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей на уровне 5,74% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,82% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 июля. Во время премаркетинга ВЭБ ориентировал инвесторов на объем предложения в размере 15 млрд рублей, по итогам сбора заявок объем был увеличен до 20 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 24 июля.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) 22 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-03. Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 июля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года. Тогда она разместила 5-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,5% годовых. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 27 июля проведет сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 200 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Сбор заявок продет с 11:00 до 15:00 МСК. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 июля, оно пройдет по закрытой подписке.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 5,15% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название - ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) приобрело в рамках оферты 1 млн 171,482 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 102,75% от номинала. Сбор заявок проходил с 14 по 20 июля. Облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены в январе 2019 года по ставке 10,35% годовых. Одновременно с офертой эмитент провел размещение нового выпуска облигаций. Сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей прошел 17 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала, аналогичная система погашения и у выпуска БО-П01.