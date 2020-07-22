22 июля 2020 года 09:50
Утренние прогнозы: диапазон торгов по индексу Мосбиржи сохраняется
В среду аналитики прогнозируют отрицательное открытие рынка акций РФ. При этом отмечается, что снижение будет умеренным, диапазон торгов по индексу Мосбиржи сохраняется.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока внешний фон препятствует продолжению роста. Американские индексы под занавес торгов как-то растеряли весь начальный потенциал, и завершили день не очень уверенным ростом. В среду с утра фьючерсы на них торгуются около нуля. Попыталась было выйти из коридора 40-44 доллара за баррель нефть, но и она не смогла пройти отметку 45 долларов и с утра торгуется на верхней границе боковика. Так что открытие торгов нас ждет с небольшим снижением. Но мы очень часто в последнее время видим резкое улучшение внешнего фона с открытием европейских площадок, поэтому пока "шорты" - очень опасная тактика торгов".
Промсвязьбанк: "Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и некоторый откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи может в начале торгов показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть корректируется после резкого взлёта котировок накануне. Азиатские рынки испытывают неуверенность из-за того, что очередной стимулирующий пакет в США может стать "жертвой" предвыборной компании. С другой стороны, валюты сырьевого пула CAD, NZD и AUD продолжают укрепляться против доллара США. Вероятно, что отечественный рынок начнёт день в небольшом минусе, а вот рубль вполне способен продолжить укрепление".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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(добавлены текст после 3-го абзаца и таблица)
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