Рубль в среду вполне способен продолжить укрепление - "Открытие Брокер"

Рубль в среду вполне способен продолжить укрепление, в том числе благодаря аукционам ОФЗ, которые традиционно положительно влияют на российскую валюту, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль во вторник позитивно реагировал на внешние новости. Кроме того, нефть Brent поднялась выше $44 за баррель, что также позитивно влияло на рубль. Дополнительную поддержку оказывает налоговый период. Впрочем, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рубль не был одинок в своём наступлении против доллара США. CAD, NZD и AUD усиливали свои позиции от 0,8% до 1,65%.

"В общем плане это говорит о росте "аппетитов" к риску на фоне появления факторов, ограничивающих влияние COVID-19 во временных рамках. В среду Минфин проверит рынок на восприятие риска, разместив на безлимитных аукционах ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Рубль вполне способен продолжить укрепление, в том числе благодаря аукционам, которые традиционно положительно влияют на российскую валюту", - пишет Кочетков.