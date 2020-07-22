Внешний фон пока препятствует продолжению роста рынка акций - "Алор Брокер"

Внешний фон пока препятствует продолжению роста российского рынка акций, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Рост российского рынка акций во вторник продолжился, индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и закрылся на отметке 2826 пунктов, то есть чуть выше боковика, в котором он находился последние два месяца. Однако о пробое канала и вероятном ускорении подъема говорить рано - нужно для начала хотя бы закрепиться на достигнутых уровнях", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.

Пока внешний фон препятствует продолжению роста, считает эксперт. "Американские индексы под занавес торгов как-то растеряли весь начальный потенциал, и завершили день не очень уверенным ростом. В среду с утра фьючерсы на них торгуются около нуля.

Попыталась было выйти из коридора 40-44 доллара за баррель нефть, но и она не смогла пройти отметку 45 долларов и с утра торгуется на верхней границе боковика", - отмечает он.

"Так что открытие торгов нас ждет с небольшим снижением. Но мы очень часто в последнее время видим резкое улучшение внешнего фона с открытием европейских площадок, поэтому пока "шорты" - очень опасная тактика торгов", - указывает Антонов.