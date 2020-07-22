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Brent - $43,99 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, Nasdaq Composite снизился. Фондовые индексы государств АТР изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги во вторник ростом, в то время как Nasdaq Composite снизился.

Инвесторы покупали акции энергетических и финансовых компаний и оценивали квартальную отчетность ряда фирм, в том числе Coca-Cola и Lockheed Martin.

Поддержку рынку в том числе оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Результаты компаний выглядят плачевно с учетом существенных негативных последствий пандемии коронавируса для многих бизнесов, однако в большинстве случаев они превзошли ожидания, пишет MarketWatch.

Инвесторы будут ждать новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

"Сегодня мы видим оптимизм, связанный с потенциальной вакциной от коронавируса и новыми экономическими стимулами", - говорит главный исполнительный директор Cadence Capital Майк Скиллман.

"Наибольший ущерб был нанесен циклическим секторам, выручка в которых упала на 30-40%, а прибыль - еще сильнее", - сказал он, при этом отметив наличие признаков, указывающих, что низшая точка, вероятно, уже пройдена.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

Цена акций International Business Machines (SPB: IBM) снизилась на 0,25%. Чистая прибыль и выручка компании сократились во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса, но оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали на 2,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков во втором квартале сократил чистую прибыль на треть, однако она оказалась выше ожиданий экспертов.

Котировки акций Lockheed Martin выросли на 2,6%. Американский военно-промышленный концерн отчитался о квартальной прибыли и выручке, превзошедших прогнозы аналитиков, и улучшил годовой прогноз.

Капитализация eBay Inc. (SPB: EBAY) уменьшилась на 3,22%. Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок договорилась о продаже бизнеса рубричной рекламы норвежской Adevinta, сообщается в пресс-релизах компаний.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) выросли на 0,65%. Ритейлер сообщил, что выплатит сотрудникам, получающим почасовую зарплату, новые бонусы, чтобы поощрить их за работу в период пандемии коронавируса. Компания потратит на бонусы около $428 млн. Сотрудники, работающие полный рабочий день, получат по $300, а временные работники - $150. Walmart также сообщил, что закроет свои магазины на День благодарения.

Бумаги Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подорожали на 6,6%. Финансовый директор банка Джон Шрусберри осенью покинет свой пост после 22 лет работы в компании. Он занимал должность CFO с 2014 года. Новым финансовым директором банка назначен Майк Сантомассимо, ранее занимавший пост CFO в Bank of New York Mellon (SPB: BK) Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 159,53 пункта (0,6%) - до 26840,4 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 5,46 пункта (0,17%) и составил 3257,3 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 86,73 пункта (0,81%) - до 10680,36 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом австралийский индекс теряет более 1% на фоне сообщений о резком росте числа случаев заражения коронавирусом в районе Мельбурна.

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп.

"К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Власти Австралии объявят о резком увеличении прироста новых случаев коронавируса в штате Виктория, где находится второй по величине город страны Мельбурн, сообщают местные СМИ.

Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория в начале июля вернули режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Кроме того, настроения участников рынков омрачает неопределенность относительно дальнейших стимулирующих мер в США, говорят аналитики.

Республиканская и Демократическая партии по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о том, какой объем финансовой поддержки потребуется для борьбы с распространением коронавируса и помощи пострадавшей от кризиса экономике США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

Хотя он дополнит уже принятые законопроекты о финансовой помощи общим объемом $2,4 трлн, согласно Управлению Конгресса США по бюджету, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала на прошлой неделе, что демократы будут настаивать на собственном законопроекте о помощи в объеме $3,4 трлн, который был одобрен Палатой представителей в мае.

Между тем лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,9%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,7%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 0,4%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings снизились в ходе торгов в Гонконге на 1,6%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,1%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,3%.

В то же время растут котировки бумаг нефтяных компаний, в том числе PetroChina (+6%), China Petroleum & Chemical Corp. (+4,5%) и CNOOC Ltd (+3,6%).

Южнокорейский индекс Kospi меняется незначительно.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 0,3%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,4%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 3,2% и 1,5% соответственно. Подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+2,3%), Beach Energy (+4,7%) и Woodside Petroleum (+1,3%).

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК составляет $43,99 за баррель, что на $0,33 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,37 (0,88%) - до $41,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1, до $41,92 за баррель.

Августовский контракт WTI истек с закрытием торгов во вторник, составив $41,96 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

"Это привлекает нежелательное внимание к сохраняющейся проблеме большого количества запасов в мире и может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе", - говорит главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp Стивен Иннес.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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