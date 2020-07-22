Поводов для выхода доллара из консолидации в нижней половине диапазона 70-75 руб./$1 пока нет - Промсвязьбанк

Основным поводом к продажам в национальной валюте в среду может выступить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44 долларов за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает инвесторам в рубле дополнительных ориентиров. Противовесом умеренному негативу извне станет спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.

"Учитывая это, в начале среды ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия вторника. При этом в ходе сессии, в случае стабилизации ситуации в ценах на нефть и сохранении спроса на риск, американская валюта может сделать еще один шаг к уровню 70 рублей, выступающему ближайшей поддержкой. Отметим, что пока мы не видим поводов для выхода доллара из консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - пишет специалист Промсвязьбанка.