Citi поднял оценку акций РусАла на 14%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 3,7 гонконгского доллара до 4,2 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, эксперты пересмотрели модель оценки компании в свете повышения своих прогнозов цен на алюминий в 2020 году на 5% - с $1560 до $1636 за тонну и в 2021 году на 12% - с $1700 до $1900 за тонну, а также с учетом ожиданий более слабого курса рубля, чем предполагалось ранее.

В результате прогноз по EBITDA "РусАла" в 2020-2021 годах был повышен аналитиками Citi в среднем на 30%, по EPS в среднем на 20%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 4,29 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,8 гонконгского доллара за штуку.