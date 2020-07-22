Citi снизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 18%

Citi понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 85 рублей до 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Амита Лахоти, Ефрема Рави и Нитиша Агарвала.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По мнению экспертов, котировки бумаг компании продолжат показывать динамику хуже сектора и рынка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 77,26 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 65,21 рубля за штуку.