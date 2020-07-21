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21 июля 2020 года 18:50
BCS Global Markets считает бонды Эталона переоцененными и предпочитает ПИК-7бо и ПИК-3пбо
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают облигации Эталона переоцененными и предпочитают ПИК-7бо и ПИК-3пбо. "По шкале Эксперт РА у Эталона такой же рейтинг, как у Пионера, при этом облигации компаний группы Эталон (ЛенСпецСМУ и Лидер-Инвест) предлагают дисконт к бумагам Пионера в размере 200-300 б.п., что мы считаем необоснованным", - отмечают эксперты. Выпуски ГК "Эталон" торгуются на уровне ПИК (B+/NR/BB-) и ЛСР (NR/B1/B+), эмитентов с более высокими рейтингами и кредитным качеством. "В ближайшие 12 месяцев Эталону предстоит погасить/ рефинансировать 4 выпуска облигаций, и, хотя мы и ожидаем, что эмитент сможет привлечь долговое рефинансирование, среди бумаг девелоперских компаний мы видим более привлекательные выпуски. Напомним, что в апреле и июне S&P и Эксперт РА понизили кредитные рейтинги Эталона на фоне ухудшения кредитного качества и риска дальнейшего роста долга", - указывают аналитики BCS GM. Эталон опубликовал операционные результаты за 1П20, отразившие ожидаемо слабые итоги: Стоимость заключенных договоров снизилась на 24% г/г до RUB 29,5 млрд; объем реализации упал на 31% до 221 тыс. кв. м; общий объем денежных поступлений снизился на 26% до RUB 31,5 млрд; доля ипотечных продаж - 44%. Эталон рассмаривает три сценария на 2020 г.: согласно базовому прогнозу, планируется продать 500 тыс. кв.м. общей стоимостью RUB 67 млрд, оптимистичному - 550 тыс. кв. м. за RUB 73 млрд, а пессимистичному - 450 тыс. кв.м. за RUB 60 млрд. Однако, учитывая количественные итоги 1П20, даже оптимистичный сценарий не выглядит очень амбициозным. При базовом сценарии девелопер рассчитывает получить RUB 65 млрд денежных поступлений, при том что по итогам 1П20 было собрано RUB 31.5 млрд (-26% г/г). "Долг компании снизился на 7% с начала года до RUB 49,1 млрд, включая RUB 1,3 млрд проектного финансирования, - подчеркивают эксперты BCS GM. - На фоне снижения денежных средств на 20% до RUB 24.9 млрд чистый долг вырос на 13% до RUB 24.3 млрд. Денежные средства на эскроу-счетах увеличились практически в 13 раз до RUB 8.8 млрд. EBITDA по итогам 2019 г. составила RUB 8.8 млрд при рентабельности 10.4%. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA в 2019 г. составляла 2.5х. Мы считаем риски рефинансирования управляемыми, однако не ожидаем улучшения кредитных метрик эмитента. Ожидаем дальнейшего роста долговой нагрузки в совокупности с ухудшением финансовых показателей".
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21 июля 2020 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром на новостях о вакцине против COVID-19, подъем тормозил Газпром
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками и раллировавшей нефтью благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса и ожиданиям новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19; рост индексов сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" из-за санкций США к участникам "Северного потока 2". читать дальше
.21 июля 2020 года 19:28
Москва. 21 июля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и заметно дорожающей нефти. читать дальше
.21 июля 2020 года 19:00
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.21 июля 2020 года 18:24
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.21 июля 2020 года 18:01
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ЛСР, отмечая, что аргументов для "покупать", помимо низких ипотечных ставок, пока мало. "Есть риск того, что тенденция на умеренное снижение средней цены и физического объема продаж может сохраниться в 3 и 4 кварталах, оказывая... читать дальше
.21 июля 2020 года 17:37
Рубль не останется надолго ниже 70 к доллару, если Brent будет дешевле $45 за баррель - "Открытие Брокер"
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.21 июля 2020 года 17:11
ITI Capital по-прежнему позитивно смотрит на рынок ОФЗ и сохраняет свой прогноз по росту цен длинных ОФЗ примерно на 10% до конца текущего года, говорится в обзоре инвесткомпании. "Положительную реакцию рынка в ближайшее время может вызвать не только более значительное снижение ключевой ставки... читать дальше
.21 июля 2020 года 16:45
Появление двух новых потенциальных вакцин от COVID-19 придало мощный импульс глобальным биржам, наряду с соглашением ЕС о создании фонда для борьбы с последствиями пандемии объемом EUR 750 млрд, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Брокер" Сергей Ермоленко. По его словам, отскок... читать дальше
.21 июля 2020 года 16:26
Внешний фон и налоговый период способны укрепить рубль до уровня 70 руб./$1, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль чувствовал себя весьма комфортно во вторник, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель... читать дальше
.21 июля 2020 года 15:49
Обыкновенные акции "Россетей" росли в отсутствие новостей и вышли во вторник из среднесрочного диапазона 1,4900-1,5600 руб., достигнув пика с 8 июня (1,6288 руб.), констатирует ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По бумагам как на дневном, так и на недельном графиках можно наблюдать преобладание... читать дальше
.21 июля 2020 года 15:41
Москва. 21 июля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости. читать дальше
.21 июля 2020 года 15:18
Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки может стать следующим триггером для ОФЗ - ВТБ Капитал
Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки ЦБ РФ может стать следующим триггером для ОФЗ, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Большое значение, по мнению специалистов, также имеет потенциальное появление сигналов со стороны регулятора о возможном пересмотре... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:55
Sberbank CIB ожидает, что обязательства Казахстана будут размещены и будут торговаться с премией к кривой ОФЗ, и фундаментально обоснованной представляется премия в размере 25-75 б. п., говорится в аналитическом материале эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, российские инвесторы,... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:35
Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer
Аналитики Julius Baer отмечают хорошее начало сезона объявления финансовых результатов с лучшими чем ожидалось показателями крупных банков США и сильными результатами в секторе здравоохранения. В дальнейшем эксперты банка ожидают, что доля превосходящих прогнозы результатов останется на текущем... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:14
Рубль второй раз за последние две недели попробовал пройти сопротивление в диапазоне 72,15-72,35 руб. за доллар, но в итоге откатился на 71,35 руб. за доллар и также оказался в нейтральной зоне, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). По мнению руководителя инвестиционного... читать дальше
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