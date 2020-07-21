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21 июля 2020 года 18:01
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ЛСР
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ЛСР, отмечая, что аргументов для "покупать", помимо низких ипотечных ставок, пока мало. "Есть риск того, что тенденция на умеренное снижение средней цены и физического объема продаж может сохраниться в 3 и 4 кварталах, оказывая эффект на ожидания по прибыли и дивидендам", - отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых. "Группа ЛСР" отчиталась о стоимости заключенных в 1П 2020 контрактов объемом 38 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом за счет повышения средней цены на 5% г/г. В физическом выражении продажи сократились на 6% г/г. Рост рублевой стоимости контрактов был достигнут за счет положительной динамики в 1-м квартале, в том числе благодаря ажиотажному спросу в марте, когда, например, в Москве увеличение продаж достигло 40% в первые ~3 недели марта. По мнению Малых, на результатах 2-го квартала ожидаемо неблагоприятно отразились карантинные меры: стоимость контрактов сократилась на 21% г/г до 15 млрд руб. при уменьшении проданной площади на 18% и снижении средней цены на 5% г/г, но аналитик отмечает, что динамика носила умеренный характер, и результаты можно считать вполне хорошими с учетом вызовов, с которыми компании пришлось столкнуться. Существенную поддержку оказало снижение ипотечных ставок и запуск правительством программы льготного кредитования по ставке 6,5%. "Отчет, на наш взгляд, соответствует текущей рекомендации "держать". Аргументов для "покупать" помимо низких ипотечных ставок мы пока видим мало. Есть риск того, что тенденция на умеренное снижение средней цены и физического объема продаж может сохраниться в 3 и 4 кварталах, оказывая эффект на ожидания по прибыли и дивидендам", - заключает аналитик "ФИНАМа".
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21 июля 2020 года 19:30
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