ITI Capital по-прежнему позитивно смотрит на рынок ОФЗ и сохраняет свой прогноз по росту цен длинных ОФЗ примерно на 10% до конца текущего года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Положительную реакцию рынка в ближайшее время может вызвать не только более значительное снижение ключевой ставки (доходность коротких ОФЗ подразумевает шаг в 25 б.п.), но и пересмотр нейтрального диапазона, - отмечают эксперты Искандер Луцко и Ольга Николаева. - Поскольку именно нейтральная ставка является ориентиром для длинных бумаг, ее снижение до 5% окажет поддержку этому участку кривой. При условии отсутствия серьезных внешних шоков мы сохраняем свой прогноз по росту цены длинных ОФЗ примерно на 10% до конца года".

Аналитики ITI Capital напоминают, что с 19 июня, последнего заседания ЦБ, когда ключевая ставка была сразу снижена на 100 б.п., восходящий тренд рынка ОФЗ прервался. Несмотря на продолжающиеся словесные интервенции представителей регулятора, длинные выпуски потеряли до 5%, снизившись с достигнутых максимумов на фоне усилившихся геополитических рисков и неопределенности развития ситуации с коронавирусом. Позже, частично отыграв потери, гособлигации перешли в стадию консолидации в поисках новых движущих факторов.