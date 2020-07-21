Внешний фон и налоговый период способны укрепить рубль до уровня 70 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Внешний фон и налоговый период способны укрепить рубль до уровня 70 руб./$1, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль чувствовал себя весьма комфортно во вторник, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3160 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,42% на день, на неделю без изменений - 4,52%, а на месяц снизилась до 4,59%.

Рубль следовал глобальным тенденциям: CAD, NZD и AUD укрепляли свои позиции против американца от 0,5% до 0,9%; нефть Brent устремилась к $45 за баррель на фоне договорённостей в Европе о пакете экономических мер.

"Если же говорить о перспективах самого рубля, то европейский экономический пакет будет способствовать более быстрому восстановлению российского экспорта в ценовом и объёмном выражениях, а значит, приведёт к увеличению валютных поступлений. Вкупе с внешним фоном налоговый период способен укрепить рубль до уровня 70 за доллар", - указывает специалист компании.