Возможно движение обыкновенных акций Россетей к пику текущего года - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции "Россетей" росли в отсутствие новостей и вышли во вторник из среднесрочного диапазона 1,4900-1,5600 руб., достигнув пика с 8 июня (1,6288 руб.), констатирует ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "По бумагам как на дневном, так и на недельном графиках можно наблюдать преобладание "бычьих" настроений по ADX, что позволяет рассчитывать на развитие повышения и движение к пику этого года (1,7627 руб.). Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивлений 1,6100 руб. и 1,6500 руб. и отменится при возвращении в диапазон 1,4900-1,5600 руб." - указывает специалист инвестиционной компании.

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