Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки может стать следующим триггером для ОФЗ - ВТБ Капитал

Пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки ЦБ РФ может стать следующим триггером для ОФЗ, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Большое значение, по мнению специалистов, также имеет потенциальное появление сигналов со стороны регулятора о возможном пересмотре оценки диапазона нейтральной ставки.

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что их прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу не изменился и по-прежнему составляет 4,50%. "Как мы отмечали ранее, пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки может стать следующим триггером для рынка ОФЗ. Большое значение также имеет потенциальное появление сигналов со стороны регулятора о возможном пересмотре оценки диапазона нейтральной ставки. Мы полагаем, что к постепенному ужесточению денежно-кредитной политики Банк России может вернуться в 1к22", - пишут они.

По оценкам экспертов "ВТБ Капитала", текущие уровни доходности ОФЗ и ставок FRA уже учитывают снижение ключевой ставки на 25 бп на краткосрочном горизонте. Ставки FRA сейчас находятся в диапазоне 4,46–4,50%, значение 3-месячной ставки MosPrime составляет 4,73%, а ближний конец кривой ОФЗ торгуется в районе 4,25–4,30%. "В связи с этим мы по-прежнему ожидаем уменьшения наклона кривой ОФЗ и считаем интересной покупку длинных бумаг. С точки зрения дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, ситуация остается благоприятной для рынка ОФЗ. При этом мы ожидаем, что Минфин в ближайшее время скорректирует свою тактику на первичном рынке, во-первых, увеличив в общем объеме размещений долю бумаг с плавающим купоном, а во-вторых, сместив акцент при размещении выпусков с фиксированным купоном в пользу среднесрочных бумаг", - говорится в обзоре.