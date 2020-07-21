Российские инвесторы, вероятно, проявят большой интерес к облигациям Казахстана - Sberbank CIB

Sberbank CIB ожидает, что обязательства Казахстана будут размещены и будут торговаться с премией к кривой ОФЗ, и фундаментально обоснованной представляется премия в размере 25-75 б. п., говорится в аналитическом материале эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, российские инвесторы, вероятно, проявят большой интерес к облигациям Казахстана, которые станут первыми бумагами высококачественного суверенного эмитента на Московской бирже, котирующимся с премией к ОФЗ.

Банк России принял решение о регистрации, а также о допуске к размещению и свободному обращению на российском рынке облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд руб. Зарегистрированы номинированные в рублях 14 выпусков облигаций со сроком погашения от трех до десяти лет. Ранее, в июне, Национальный расчетный депозитарий России (НРД) присвоил этим выпускам международные идентификационные коды ISIN.

Привлечение около $500 млн на российском рынке в рублях ранее было заявлено как часть программы внешних заимствований Республики Казахстан на текущий год, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. О программе внешних заимствований в марте подробно рассказывал Алихан Смаилов, занимавший на тот момент должность министра финансов Казахстана. Он сообщил следующее: "Мы запускаем сейчас программу заимствования на внешних рынках, а именно на российском рынке... Первый выпуск - в эквиваленте $500 млн. Если спрос будет хороший, большой, и цены будут достаточно низкие - а мы видим, что цены на этом рынке сейчас почти в два раза ниже, чем на казахстанском рынке, - тогда будет принято решение увеличить заимствование до $1 млрд".

"Как мы отмечали ранее, размещение долга на российском рынке - закономерный этап в развитии программы заимствований Казахстана, - указывает Голынский. - После событий 2014-2015 годов, когда дважды произошло ослабление тенге, Казахстан стал осторожнее относиться к внешним заимствованиям и валютному риску. На этом фоне вполне логичными представляются заимствования на ликвидном российском рынке, где стоимость фондирования относительно низкая, а корреляция рубля с тенге достаточно высокая.

Мы ожидаем, что обязательства Казахстана будут размещены и будут торговаться с премией к кривой ОФЗ. Нам представляется фундаментально обоснованной премия в размере 25-75 б. п. Российские инвесторы, вероятно, проявят большой интерес к облигациям Казахстана, которые станут первыми бумагами высококачественного суверенного эмитента на Московской бирже, котирующимся с премией к ОФЗ".