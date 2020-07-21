Рубль может еще на месяц остаться в диапазоне 72,15-72,35 руб./долл. - МКБ

Рубль второй раз за последние две недели попробовал пройти сопротивление в диапазоне 72,15-72,35 руб. за доллар, но в итоге откатился на 71,35 руб. за доллар и также оказался в нейтральной зоне, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). По мнению руководителя инвестиционного направления mkb private bank Валентина Журбы, если в ближайшие пару дней российская валюта не сможет пройти указанное сопротивление, есть высокая вероятность, что оно не будет преодолено ещё, как минимум, месяц.

Также эксперт напоминает, что в понедельник рынки рискованных активов росли, основная причина роста - очередные оптимистичные сообщения о разработке вакцин против COVID-19 двумя группами (Pfizer + BioNTech и AstraZeneca + Оксфордский университет). И хотя это снова были всего лишь промежуточные данные, рынок радуется этой много раз отыгранной информации как в первый раз. Дополнительно страны Евросоюза одобрили программу помощи экономике в связи с кризисом на 750 млрд евро.

"Конечно, реальная причина продолжения роста и отсутствия второй волны коррекции - огромная поддержка со стороны регуляторов всех стран, хотя количество заболевших коронавирусом в мире практически не снижается, - отмечает Журба. - В США лидерами движения наверх были крупнейшие по рыночной капитализации компании из сектора высоких технологий (Amazon.com, Microsoft, Alphabet (Google) и Apple). Объём торгов на движении наверх был заметно ниже среднего уровня (особенно по индексу S&P 500, в котором число упавших бумаг оказалось больше, чем выросших). Выросли секторы потребительских продуктов переменного спроса (+3,1%), информационных технологий (+2,6%), где блистали полупроводники (+2%), и коммуникаций (+1,3%), а все остальные секторы упали (энергетика (-1,7%), коммунальные услуги (-1.4%), промышленность (-1,3%)."

По мнению эксперта, любопытной является новость о покупке сравнительно небольшого американского производителя нефти и газа Noble Energy одной из крупнейших добывающих корпораций мира Chevron (CVX). "Премия к рыночной цене оказалась довольно скромной (всего 5%). Это подтверждает общую тенденцию поглощения мелких нефтегазовых компаний более крупными игроками, которым потом будет легче осуществлять контроль за ценой на рынке", - указывает Валентин Журба.