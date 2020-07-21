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21 июля 2020 года 14:35

Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer

Аналитики Julius Baer отмечают хорошее начало сезона объявления финансовых результатов с лучшими чем ожидалось показателями крупных банков США и сильными результатами в секторе здравоохранения. В дальнейшем эксперты банка ожидают, что доля превосходящих прогнозы результатов останется на текущем уровне, и позитивные пересмотры консенсуса за второй квартал в сочетании с улучшением прогнозных заявлений должны поддержать глобальный рынок акций, говорится в комментарии Julius Baer.

10% входящих в индекс S&P 500 компаний (которые генерируют 20% общей прибыли S&P 500) к настоящему времени отчитались о результатах второго квартала, в основном это - финансовые и потребительские компании. Около 73% компаний превзошли ожидания по прибыли, что немного выше исторического 5-летнего среднего показателя в 72%, отмечается в комментарии Julius Baer. Пока в абсолютном выражении доходы опережают ожидания рынка на 6%, в основном за счет здравоохранения, в то время как нефтегазовый сектор и коммуникационная индустрия пока разочаровывают.

Ожидания второго квартала снова были пересмотрены с понижением на прошлой неделе, несмотря на удивление сильные результаты большинства крупных банков США. Оценки прибыли для компаний S&P 500 остались неизменными после рекордно низких пересмотров в мае и июне.

"Оценки прибыли будут расти в будущем, - полагают эксперты Julius Baer. - Ранние отчеты и макропоказатели соответствуют снижению прибыли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно выше текущих консенсус-ожиданий в -44%. На этой неделе 18% компаний S&P 500 опубликуют результаты второго квартала (20% прибыли) с акцентом на технологии и промышленность. Мы ожидаем больше превосходящих прогнозы результатов и положительных пересмотров показателей прибыли. Внимание инвесторов будет сосредоточено на предоставляемых руководством компаний прогнозах развития в втором полугодии в отношении доходов, прибыли акционеров (то есть дивидендов, выкупа акций) и рекомендаций по капитальным затратам. Мы также ожидаем, что прогнозные заявления незначительно улучшатся по сравнению с Q2, что должно поддержать акции".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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